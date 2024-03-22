Песков позитивно оценил решение Оттавы выдать визы российским шахматистам

Пресс-секретарь президента РФ и председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков поделился мнением о том, что канадская сторона выдала визы российским шахматистам.

«В целом это хорошо — что получили визы. Там визу не получил только один из тренеров, его заменят. В целом это позитивно. Наши спортсмены примут участие в турнире. И это самое главное. Мы будем болеть за них и желать им побед», — приводит слова Пескова ТАСС.

Турнир претендентов-2024 пройдет в Торонто (Канада) с 3 по 23 апреля 2024 года. Из россиян на соревнования поедут Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.