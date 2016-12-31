13:21 31 декабря 2016 | ШАХМАТЫ

Очередной срыв Магнуса Карлсена.
Как норвежец сбежал с награждения

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Норвежец Магнус Карлсен не смог сдержать своего разочарования поражением на чемпионате мира по блицу от Сергея Карякина. Как уже сообщал "СЭ", он покинул церемонию награждения досрочно. Во время торжественной части и осыпания конфетти чемпион мира в классических шахматах махнул рукой и ушел в сторону.

Ранее Карлсен резко высказался по поводу встречи Карякина с Радославом Войташеком, который уступил россиянину, имея большое преимущество по ходу партии. Эта победа помогла Карякину набрать в итоге 16,5 балла, сравнявшись с бывшим соперником по матчу за мировую корону и обойдя его по дополнительным показателям. Упустивший титул норвежец назвал действия Войташека глупыми.

Напомним, что Карлсен не впервые позволяет себе эмоциональные высказывания и действия. В ноябре в матче за шахматную корону, который он выиграл у Карякина на тай-брейке, после поражения в одной из 12 классических партий он преждевременно покинул пресс-конференцию. Также Карлсен просил организаторов поединка в Нью-Йорке убрать камеры из комнаты отдыха, которые якобы мешали ему расслабиться.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (10)
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adamantane'

Вообще, шахматисты нынче измельчали, Карлсен - рак-рыба на безрыбье. Да и викинг, как было подмечено ниже, измельчал...

16:19

adamantane'

Убежать под салют из конфетти - откровенно комично.

16:17

Паснаход

Он не убежал, он улетел на пропеллере с моторчиком))

16:40 31 декабря 2016

King's Bounty IIII

Пох, он все равно крутой ! Остальные уо комментаторы получили бы от Магнуса мат в 2 хода !!

16:35 31 декабря 2016

малюта

Да и кстати-турнир был блиц? Блиц. Вот и награждение Карлсен устроил блиц!

16:27 31 декабря 2016

малюта

Он убежаааал, но обещааал вернуться...

16:24 31 декабря 2016

shpasic

у него-то баночки не поцарапаны?

16:14 31 декабря 2016

Rosinant

Не тот викинг пошёл ноне, мелкий какой-то.

15:46 31 декабря 2016

А380726

Скот, на рано начал бухать?

14:16 31 декабря 2016

Skotobazenko

з.ы. Карлсен с Леко играл в последнем туре, но не суть

14:13 31 декабря 2016

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