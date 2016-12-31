Норвежец Магнус Карлсен не смог сдержать своего разочарования поражением на чемпионате мира по блицу от Сергея Карякина. Как уже сообщал "СЭ", он покинул церемонию награждения досрочно. Во время торжественной части и осыпания конфетти чемпион мира в классических шахматах махнул рукой и ушел в сторону.

Ранее Карлсен резко высказался по поводу встречи Карякина с Радославом Войташеком, который уступил россиянину, имея большое преимущество по ходу партии. Эта победа помогла Карякину набрать в итоге 16,5 балла, сравнявшись с бывшим соперником по матчу за мировую корону и обойдя его по дополнительным показателям. Упустивший титул норвежец назвал действия Войташека глупыми.

Напомним, что Карлсен не впервые позволяет себе эмоциональные высказывания и действия. В ноябре в матче за шахматную корону, который он выиграл у Карякина на тай-брейке, после поражения в одной из 12 классических партий он преждевременно покинул пресс-конференцию. Также Карлсен просил организаторов поединка в Нью-Йорке убрать камеры из комнаты отдыха, которые якобы мешали ему расслабиться.