Норвежец Магнус Карлсен не смог сдержать своего разочарования поражением на чемпионате мира по блицу от Сергея Карякина. Как уже сообщал "СЭ", он покинул церемонию награждения досрочно. Во время торжественной части и осыпания конфетти чемпион мира в классических шахматах махнул рукой и ушел в сторону.
Ранее Карлсен резко высказался по поводу встречи Карякина с Радославом Войташеком, который уступил россиянину, имея большое преимущество по ходу партии. Эта победа помогла Карякину набрать в итоге 16,5 балла, сравнявшись с бывшим соперником по матчу за мировую корону и обойдя его по дополнительным показателям. Упустивший титул норвежец назвал действия Войташека глупыми.
Напомним, что Карлсен не впервые позволяет себе эмоциональные высказывания и действия. В ноябре в матче за шахматную корону, который он выиграл у Карякина на тай-брейке, после поражения в одной из 12 классических партий он преждевременно покинул пресс-конференцию. Также Карлсен просил организаторов поединка в Нью-Йорке убрать камеры из комнаты отдыха, которые якобы мешали ему расслабиться.
adamantane'
Вообще, шахматисты нынче измельчали, Карлсен - рак-рыба на безрыбье. Да и викинг, как было подмечено ниже, измельчал...
16:19
adamantane'
Убежать под салют из конфетти - откровенно комично.
16:17
Паснаход
Он не убежал, он улетел на пропеллере с моторчиком))
16:40 31 декабря 2016
King's Bounty IIII
Пох, он все равно крутой ! Остальные уо комментаторы получили бы от Магнуса мат в 2 хода !!
16:35 31 декабря 2016
малюта
Да и кстати-турнир был блиц? Блиц. Вот и награждение Карлсен устроил блиц!
16:27 31 декабря 2016
малюта
Он убежаааал, но обещааал вернуться...
16:24 31 декабря 2016
shpasic
у него-то баночки не поцарапаны?
16:14 31 декабря 2016
Rosinant
Не тот викинг пошёл ноне, мелкий какой-то.
15:46 31 декабря 2016
А380726
Скот, на рано начал бухать?
14:16 31 декабря 2016
Skotobazenko
з.ы. Карлсен с Леко играл в последнем туре, но не суть
14:13 31 декабря 2016