У Карлсена сдали нервы после поражения от Карякина (ВИДЕО)

Норвежец Магнус Карлсен после поражения в восьмом матче за шахматную корону от россиянина Сергея Карякина отказался от общения с прессой после игры. Действующий обладатель титула покинул пресс-конференцию, не дождавшись своего оппонента.

Норвежский портал NRK опубликовал видео, наглядно демонстрирующее негодование Карлсена по поводу первого поражения в матче за шахматную корону.