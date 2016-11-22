У Карлсена сдали нервы после поражения от Карякина (ВИДЕО)

Норвежец Магнус Карлсен после поражения в восьмом матче за шахматную корону от россиянина Сергея Карякина отказался от общения с прессой после игры. Действующий обладатель титула покинул пресс-конференцию, не дождавшись своего оппонента.
Норвежский портал NRK опубликовал видео, наглядно демонстрирующее негодование Карлсена по поводу первого поражения в матче за шахматную корону.
Magnus Carlsen tapte mot Sergej Karjakin i det åttende VM-partiet. Etterpå nektet Carlsen å stille opp på pressekonferansen. pic.twitter.com/TyqnR4oI0r– NRK Sjakk (@NRKsjakk) 22 ноября 2016 г.
шаша2
PAPAZOL_---паника типа, и тут у претендента лёгкое головокружение от успеха и ................. бац-вторая смена.
11:28
PAPAZOL_
может это "ловушка" такая хитрая викинговская....... типа план таков: проиграть, показать, что очень расстроен, "выбит из седла"..... паника типа, и тут у претендента лёгкое головокружение от успеха и ................. бац из-за угла дубиной по башке раза два...... и________________________________________________________________ ((
11:13
raver87
Видно, что очень молод еще. Посмотрим, что будет дальше.
10:54
BATAMAN
Оооо, отличный мем: "на случай важных переговоров".
10:40
aloveku
успокоится и попрёт, не позавидуешь Серёже, норг наверняка сконцентрируется на сотню, плюс чё-нить еще выкинет.
10:39
сферический_конь_в_вакууме
Можно понять человека.
10:14
Aliment
сспадя ..набросились на человека.. "возомнил", "вести не умеет"... напомню что этот "мальчик" лидер рейтинга.. ему неприятно проигрывать..как наверное любому другому человеку.. ничего экстраординарного он этим своим поведением не показал...эмоции сыграли.. без жертв.. пожелаем ему удачи..но не в этом матче:)
09:58
ladafan
забавно! как в тупых комедиях убежал))
09:51
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
это просто нервы. ничего ужасного в этом нет. в Ф1 вообще в эфире посылают судей, и ниче, не парятся по этому поводу.
09:42
xxx5
Да уж, мальчик то совсем себя вести не умеет. Возомнил о себе черт те что !!!
09:27