13:02 | ШАХМАТЫ

Магнус Карлсен: "Я в бешенстве. Больше мне нечего сказать"

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Норвежец Магнус Карлсен признался, что очень зол на себя и на то, как сложилась встреча между Сергеем Карякиным и Радославом Войташеком. Поляк упустил выигрышную позицию в партии с россиянином и уступил ему, что позволило Карякину стать чемпионом мира по блицу, опередив Карлсена.

– Это был один из самых глупых шагов, которые я видел, – цитирует NRK Карлсена, который так прокомментировал действия Войташека. – Я зол. У него был шанс победить, а он упустил из виду простейшие вещи. Он был в позиции, в которой любой бы победил. Нельзя проиграть при таком доминировании. Мне не хватило всего пол-очка. И он нашел единственный способ проиграть. Это разочаровывает.

Я сам в последней встрече не сделал свою работу, сыграв вничью. Но было непросто победить черными в той ситуации. Мне не удалось мобилизовать все силы. Я в бешенстве. Больше мне нечего сказать.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Levbereg

А380726 Levi, иди уже режь салаты и не позорься, аналитег подзаборный :( запомни - КАрякин 14:20______________________ Сам ты подзаборный. Ну ошибся нечаянно. Тут же отвлекают. Бывают же люди, которые даже в Новый Год людей оскорбляют. А Поздравлю- с наступающим!

14:34

Старожил футбола

Если посмотреть партию, то Войташек точно лег! Мог выиграть, спокойно мог согласиться на ничью повторением ходов, но... спокойно проиграл в 1 ход ))

14:23

А380726

Levi, иди уже режь салаты и не позорься, аналитег подзаборный :( запомни - КАрякин

14:20

Levbereg

НА матчевой встрече Карлсен блестяще провел блиц. Я был просто ошарашен такой игрой. Кстати и Корякин, когда вывел на пат партию- это тоже вошло в историю шахмат. А сейчас Карслон ведет себя как мульпликационный Карлсон. НУ не досталось варенья- терпи, а не улетай.

14:16

Старожил футбола

Так вот оно в чем дело! Практически, Войташек и Леко легли под Карякина в конце турнира. А потом Леко сушил партию с Карлсеном. Карлсен взбешен поведением Войташека!

13:42

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