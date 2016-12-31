Магнус Карлсен: "Я в бешенстве. Больше мне нечего сказать"

Норвежец Магнус Карлсен признался, что очень зол на себя и на то, как сложилась встреча между Сергеем Карякиным и Радославом Войташеком. Поляк упустил выигрышную позицию в партии с россиянином и уступил ему, что позволило Карякину стать чемпионом мира по блицу, опередив Карлсена.
– Это был один из самых глупых шагов, которые я видел, – цитирует NRK Карлсена, который так прокомментировал действия Войташека. – Я зол. У него был шанс победить, а он упустил из виду простейшие вещи. Он был в позиции, в которой любой бы победил. Нельзя проиграть при таком доминировании. Мне не хватило всего пол-очка. И он нашел единственный способ проиграть. Это разочаровывает.
Я сам в последней встрече не сделал свою работу, сыграв вничью. Но было непросто победить черными в той ситуации. Мне не удалось мобилизовать все силы. Я в бешенстве. Больше мне нечего сказать.
Levbereg
А380726 Levi, иди уже режь салаты и не позорься, аналитег подзаборный :( запомни - КАрякин 14:20______________________ Сам ты подзаборный. Ну ошибся нечаянно. Тут же отвлекают. Бывают же люди, которые даже в Новый Год людей оскорбляют. А Поздравлю- с наступающим!
14:34
Старожил футбола
Если посмотреть партию, то Войташек точно лег! Мог выиграть, спокойно мог согласиться на ничью повторением ходов, но... спокойно проиграл в 1 ход ))
14:23
А380726
Levi, иди уже режь салаты и не позорься, аналитег подзаборный :( запомни - КАрякин
14:20
Levbereg
НА матчевой встрече Карлсен блестяще провел блиц. Я был просто ошарашен такой игрой. Кстати и Корякин, когда вывел на пат партию- это тоже вошло в историю шахмат. А сейчас Карслон ведет себя как мульпликационный Карлсон. НУ не досталось варенья- терпи, а не улетай.
14:16
Старожил футбола
Так вот оно в чем дело! Практически, Войташек и Леко легли под Карякина в конце турнира. А потом Леко сушил партию с Карлсеном. Карлсен взбешен поведением Войташека!
13:42