Магнус Карлсен: "Я в бешенстве. Больше мне нечего сказать"

Норвежец Магнус Карлсен признался, что очень зол на себя и на то, как сложилась встреча между Сергеем Карякиным и Радославом Войташеком. Поляк упустил выигрышную позицию в партии с россиянином и уступил ему, что позволило Карякину стать чемпионом мира по блицу, опередив Карлсена.

– Это был один из самых глупых шагов, которые я видел, – цитирует NRK Карлсена, который так прокомментировал действия Войташека. – Я зол. У него был шанс победить, а он упустил из виду простейшие вещи. Он был в позиции, в которой любой бы победил. Нельзя проиграть при таком доминировании. Мне не хватило всего пол-очка. И он нашел единственный способ проиграть. Это разочаровывает.

Я сам в последней встрече не сделал свою работу, сыграв вничью. Но было непросто победить черными в той ситуации. Мне не удалось мобилизовать все силы. Я в бешенстве. Больше мне нечего сказать.