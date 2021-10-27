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Непомнящий заявил, что начал подготовку к чемпионскому матчу против Карлсена пять месяцев назад

16:20
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Российский шахматист Ян Непомнящий заявил, что активно готовится к матчу за звание чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена.

«Гигабайты информации мне точно не повредят, — цитирует ТАСС Непомнящего. — Очень много разных факторов, которые повлияют на этот поединок. Подготовку я начал с мая-июня, активно готовлюсь. Надо подойти в оптимальной форме как психологически, так и физически».

Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12779527

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