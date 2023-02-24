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Сегодня, 21:36

Непомнящий сыграл вничью с индийцем Прагнанандхой в восьмом туре шахматного турнира в Дюссельдорфе

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой в восьмом туре шахматного турнира WR Chess Masters в Дюссельдорфе.

Непомнящий играл в партии, которая завершилась на 46-м ходу, белыми фигурами.

Еще один россиянин — Андрей Есипенко — также белыми на 36-м ходу сыграл вничью с американцем Левоном Ароняном.

Непомнящий идет на третьем месте в таблице (4,5 очка), Есипенко (3,5) делит места с шестого по десятое, лидируют индиец Гукеш Доммараджу и Аронян (по 5).

Ян Непомнящий
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