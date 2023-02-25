Сергей Карякин возглавил Федерацию шахмат Подмосковья
Российский гроссмейстер Сергей Карякин избран президентом Федерации шахмат Подмосковья. 33-летний шахматист был единственным кандидатом.
«Карякин избран единогласно», — приводит ТАСС слова министра физической культуры и спорта Московской области Абаренова.
Бывший президент организации Николай Попов ранее заявил о снятии полномочий по состоянию здоровья.
Карякин становился чемпионом мира по быстрым шахматам в 2012 году и блицу в 2016-м. Россиянин является обладателем Кубка мира-2015.
Источник: https://tass.ru/sport/17140347
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