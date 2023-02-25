Сергей Карякин возглавил Федерацию шахмат Подмосковья

Российский гроссмейстер Сергей Карякин избран президентом Федерации шахмат Подмосковья. 33-летний шахматист был единственным кандидатом.

«Карякин избран единогласно», — приводит ТАСС слова министра физической культуры и спорта Московской области Абаренова.

Бывший президент организации Николай Попов ранее заявил о снятии полномочий по состоянию здоровья.

Карякин становился чемпионом мира по быстрым шахматам в 2012 году и блицу в 2016-м. Россиянин является обладателем Кубка мира-2015.