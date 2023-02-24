Карпов поддержал возможность российским шахматистам менять гражданство без ожидания

Почетный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов в разговоре с «СЭ» высказался о возможности российским шахматистам немедленно представлять европейскую национальную федерацию после перехода ФШР в Азию.

«Если человек меняет место жительства, он должен иметь право перейти без всяких взносов и выплат. Видимо, это на волне устанавливали, чтобы побольше набрать со всех. Если человек живет в России и хочет регистрироваться в другой стране, это одно дело. А если он играет за команду другой страны, он должен иметь право перейти без всяких выплат, взносов и прочих», — сказал Карпов «СЭ».

Ранее ФИДЕ заявила, что россияне смогут выступать на международных соревнованиях на следующий день после смены спортивного гражданства.

Ранее пресс-службе ФШР сообщили, что решение о переходе Федерации шахмат России (ФШР) из европейской в азиатскую федерацию (ACF) будет принято 28 февраля.

ФШР может стать первой отечественной спортивной структурой, которая перейдет из европейской федерации в азиатскую.