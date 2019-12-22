Непомнящий пробился на турнир претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Вэем И во второй партии финала и стал победителем заключительного этапа Гран-при Международной шахматной федерации, который завершился в Иерусалиме, сообщает ТАСС.

В первой партии Непомнящий черными фигурами одержал победу.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Ранее на турнир пробился российский гроссмейстер Александр Грищук.