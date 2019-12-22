Шахматы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Шахматы

Непомнящий пробился на турнир претендентов

18:05
Теги:

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Вэем И во второй партии финала и стал победителем заключительного этапа Гран-при Международной шахматной федерации, который завершился в Иерусалиме, сообщает ТАСС.

В первой партии Непомнящий черными фигурами одержал победу.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Ранее на турнир пробился российский гроссмейстер Александр Грищук.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7399869

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир