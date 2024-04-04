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Сегодня, 10:00

На первенстве России определились лучшие решатели

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В Екатеринбурге завершился первый вид программы детско-юношеского первенства России — определились лучшие юные решатели шахматных композиций. Награждались спортсмены в пяти возрастных категориях: до 11, 13, 15, 17 и 19 лет.

На закрытии соревнований награды ребятам вручали многократный чемпион мира и России по решению композиций Данила Павлов и руководитель Гроссмейстерского центра им А. Карпова гроссмейстер Андрей Шариязданов.

Победителями в своих возрастных группах стали: Лука Тыртышников и Илиана Масаева, Михаил Ипполитов (все — Москва) и Аделина Абасова (Томская область), Олег Цаплин (ХМАО — Югра) и Виктория Меркулова (Москва), Никита Калинин (Удмуртская Республика) и Анна Шухман (Оренбургская область), Ярослав Тарасенко (Пензенская область) и Полина Пак (Республика Саха (Якутия)).

Алексей Козлов

Шахматы
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