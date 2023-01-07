Артемьев считает, что переход Федерации шахмат России в Азию повысит конкуренцию

Гроссмейстер Владислав Артемьев считает, что переход Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию изменит многое в плане соперников для российских спортсменов и повысит конкуренцию.

«На самом деле многое изменится, если ФШР перейдет в Азиатскую шахматную федерацию. В плане соперников в первую очередь. Мне как действующему спортсмену это интересно. И индусы, и китайцы, и представители Узбекистана высоко котируются в шахматах. Будет колоссальная конкуренция. Мне кажется, это будет интересно, тем более что все к этому идет», — приводит слова Артемьева ТАСС.

18 декабря президент ФШР Андрей Филатов заявил, что организация намерена вступить в Азиатский шахматный союз и вернуть себе герб и флаг.