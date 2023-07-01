Карякин рассказал, как однажды сыграл партию в шахматы против президента «Урала» Иванова

Российский гроссмейстер Сергей Карякин вспомнил, как он играл в шахматы с президентом «Урала» Григорием Ивановым на фестивале «Сильные фигуры» в Екатеринбурге.

«Григорий Иванов принимал участие, мы играли в системе двое надвое. Он молодец! Приятно, когда человек занимается не только футболом, но и шахматами. Часто бываю в Екатеринбурге, и меня приглашают на матчи «Урала». В принципе, симпатизирую команде, но в основном болею за «Спартак». Шахматы развивают интеллект. Мастер классы для футболистов? Как-то давал мастер-класс своей игры «Спартаку». Было интересно. А так — я открыт и приму участие с удовольствием», — цитирует Карякина Sport24.

Карякин является обладателем Кубка мира ФИДЕ 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012), чемпионом мира по блицу (2016), двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России (2013 и 2019).