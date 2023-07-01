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Сегодня, 18:14

Карякин: «Приятно быть первым заместителем Винер»

Алина Савинова
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о взаимоотношениях с президентом Федерации художественной гимнастики Ириной Винер.

«Много лет знаком с Ириной Винер. Работали в комиссии по физической культуре, спорту и — сейчас это — по здоровому образу жизни. Ирина Александровна меня всегда поддерживала. Мне приятно быть ее первым заместителем. В личном общении никогда не было проблем. Всегда шла мне на встречу по определенным вопросам, когда обращался к ней. Строгость в ней есть, но совершенно разумная», — приводит Sport24 слова шахматиста.

Также Карякин высказался о своей новой должности. Он стал первым заместителем Винер, которая была избрана председателем комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

«Никогда не стремился к этим должностям. Приглашают, я не отказываюсь. Какого-то глобального плана, как захватить как можно больше должностей, никогда не было, ха-ха», — добавил гроссмейстер.

Карякин является обладателем Кубка мира ФИДЕ 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012), чемпионом мира по блицу (2016), двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России (2013 и 2019).

Источник: https://sport24.ru/other/news-2023-07-01-shakhmatist-karyakin-priyatno-byt-pervym-zamestitelem-viner
Ирина Винер-Усманова
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