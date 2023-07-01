Карякин высказался о Дне московского спорта в «Лужниках»: «Замечательный фестиваль»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о Дне московского спорта в «Лужниках».

— Что для вас значит это мероприятие?

— Это отличная возможность популяризировать спортивное движение. Замечательный фестиваль. Все красиво. Очень много видов спорта. Повезло с погодой. В какой-то момент было очень жарко. Замечательный день. Я рад быть здесь. Я был том году. В этом году еще лучше.

— Вы в такой прекрасной форме, как вы ее поддерживаете?

— Я не считаю, что моя форма идеальна. Но я стараюсь за собой следить. Стараюсь заниматься спортом, хожу в тренажерный зал, плаваю, бегаю.

— Пострадал ли ваш вид спорта от санкций?

— К сожалению, нас тоже коснулась большая политика. Мы тоже пострадали от санкций. Меня на полгода дисквалифицировали. Политика добралась до спорта. Очень жаль. Раньше такого не было.

— Русская нация спортивная? Насколько важен этот день?

— Очень важно поддерживать здоровый образ жизни. Такие дни отлично популяризируют спорт. С каждым годом приходит еще больше и больше людей.

— Мы взращиваем новое спортивное поколение?

— Да, у нас много молодых талантов, молодых спортсменов. Россия — страна спортсменов.

— Чтобы вы пожелали в этот день?

— Поздравляю всех со столетием московского спорта. Это замечательный праздник. Занимайтесь спортом и будьте счастливы. Мирного неба вам над головой. Юным спортсменам я желаю не останавливаться на достигнутом, заниматься. Может казаться, что впереди сложности с выездом за границу. Вас это не должно останавливать. Ждите своего шанса, своих возможностей.