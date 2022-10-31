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Сегодня, 16:50

Карякин пожелал здоровья чемпиону мира по шахматам Карпову

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин пожелал здоровья двенадцатому чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову.

«Я на связи с помощниками Анатолия Евгеньевича. Знаю, что все не так, как пишут в Telegram-каналах. Хочется просто пожелать здоровья Анатолию Евгеньевичу», — сказал Карякин ТАСС.

По данным РЕН ТВ, прославленный шахматист неудачно упал возле здания Госдумы. Он был отправлен в больницу.

Врачи диагностировали у шахматиста перелом бедра, а также закрытую черепно-мозговую травму.

Источник: https://tass.ru/sport/16206693
Анатолий Карпов
Сергей Карякин (шахматы)
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