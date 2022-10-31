Карякин пожелал здоровья чемпиону мира по шахматам Карпову

Российский гроссмейстер Сергей Карякин пожелал здоровья двенадцатому чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову.

«Я на связи с помощниками Анатолия Евгеньевича. Знаю, что все не так, как пишут в Telegram-каналах. Хочется просто пожелать здоровья Анатолию Евгеньевичу», — сказал Карякин ТАСС.

По данным РЕН ТВ, прославленный шахматист неудачно упал возле здания Госдумы. Он был отправлен в больницу.

Врачи диагностировали у шахматиста перелом бедра, а также закрытую черепно-мозговую травму.