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Сегодня, 21:19

Карякин объяснил, почему Накамура может выиграть турнир претендентов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат Подмосковья (ФШП) Сергей Карякин считает, что американец Хикару Накамура может составить конкуренцию россиянину Яну Непомнящему на турнире претендентов в канадском Торонто и выиграть соревнования.

«Несмотря на то, что Накамура всем рассказывает, что он — шахматный любитель, стример, на самом деле, он сохраняет огромную практическую силу. Он очень сильно играет, быстро считает, быстро реагирует на изменения ситуации. Он, в отличие от Непомнящего, достаточно стабильный, и редко бывает, что Накамура находится в плохой форме и проигрывает. Он всегда борется как минимум на тройку. И при везении и хорошей форме он может составить конкуренцию и Непомнящему, и Каруане», — приводит слова Карякина «Газета.Ru».

Турнир претендентов пройдет в Торонто с 3 по 23 апреля. Непомнящий является победителем двух предыдущих турниров.

Источник: Газета.Ru
Шахматы
Сергей Карякин (шахматы)
Хикару Накамура
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