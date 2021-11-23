Карякин назвал Карлсена замкнутым человеком

Обладатель Кубка мира ФИДЕ, чемпион мира по блицу и быстрым шахматам Сергей Карякин в интервью «СЭ» рассказал про свое общение с 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

«Много встречался с ним за доской, вне доски, — рассказал «СЭ» Карякин. — Много общались, разбирали партии, обсуждали события как в шахматном мире, так и вне его. В целом он замкнутый человек, общается в основном с коллегами. Обсуждать шахматы с Магнусом очень интересно. На другие темы есть более интересные собеседники».

В 2016 году Карякин на тай-брейке уступил норвежцу в матче за шахматную корону в Нью-Йорке.