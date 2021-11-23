Бывший вице-чемпион мира хочет сыграть следующий титульный матч с другим российским гроссмейстером.

В среду в Дубае состоится церемония открытия матча за мировую шахматную корону между 16-м чемпионом Магнусом Карлсеном и претендентом Яном Непомнящим. У уроженца Брянска есть реальная возможность спустя 14 лет вернуть титул в Россию. Об этом говорят не только эксперты, но и котировки букмекеров.

За последние годы ближе всего к этой возможности подобрался Сергей Карякин, в 2016 году уступивший норвежцу в матче на первенство мира в Нью-Йорке на тай-брейке. Сейчас Карякин согласился войти в команду Непомнящего и верит в успех соотечественника. Об этом обладатель Кубка мира ФИДЕ, чемпион мира по блицу и быстрым шахматам рассказал в интервью «СЭ».

Если говорить про дебюты, то Ян подготовлен лучше, чем я в 2016 году

— Могу раскрыть небольшую тайну: я вхожу в команду Яна и помогаю ему в подготовке к чемпионскому матчу, — отметил 31-летний гроссмейстер. — Мы провели несколько сборов. Делюсь своим опытом, советами, много играем тренировочных партий. Все-таки я уже играл матч с Магнусом и практически обыграл его в Нью-Йорке. Так что мне определенно есть что рассказать.

— Могли бы раскрыть хотя бы один из советов, которые вы дали Яну?

— Подавляющее большинство рекомендаций раскрывать не могу. Все-таки сперва надо отыграть матч. Пусть какие-то вещи будут для Магнуса сюрпризом. Но я считаю, что самое важное — это не бояться соперника. Не бояться, что что-то пойдет не так. Пусть лучше он боится. Магнусу гораздо больше есть что терять. У него куча спонсорских контрактов. Если он проиграет и потеряет звание чемпиона мира, то это сильно ударит по его имиджу. Карлсен будет сильно стараться не проиграть. Надо психологически давить на этот момент.

— В вашем матче с Карлсеном вас также тренировал Владимир Поткин. Можно сказать, что он досконально знает слабые стороны Магнуса?

— Он действительно много знает о Магнусе, готовил меня к матчу, сам с ним играл. Чем лучше тренер и тренерский штаб, тем больше шансов на победу.

— Непомнящий перед матчем похудел более чем на 10 кг. Это может стать проблемой? Ведь по ходу матча он также будет терять массу и может чувствовать себя некомфортно?

— Знаю, что Ян много работал над своей физической формой. Занимался спортом, соблюдал диету. Это было его решение, он посчитал, что надо привести себя в идеальную форму. Сам практиковал подобную практику и чувствовал легкость в чемпионском матче. Мне было комфортно играть в Нью-Йорке. Надеюсь, ему тоже будет комфортно.

Ian Nepomniachtchi being interviewed by @NBCSports.



This is the first time ever that a FIDE World Championship will be covered in its entirety by the NBC Sports network. #FIDEmatch2021 pic.twitter.com/OiXU5e0hHA — International Chess Federation (@FIDE_chess) November 23, 2021

— Можно сказать, что Ян лучше готов к матчу с Карлсеном, чем вы пять лет назад?

— Тяжело сравнивать ситуации. Время чуть-чуть поменялось. Компьютеры стали значительно сильнее, роль подготовки значительно выше, роль памяти возрастает. Если говорить про дебюты, то он подготовлен лучше, чем я. А что будет дальше — сложно сказать. Надеюсь, что всех любителей шахмат ждет бескомпромиссная борьба.

Есть предчувствие, что матч завершится в основное время

— Соперники сыграют 14 партий вместо 12. Кому из гроссмейстеров это даст преимущество?

— Увеличение количества партий — в пользу действующего чемпиона мира. Чем длиннее дистанция, тем Магнусу будет психологически проще. Когда ты знаешь, что впереди еще много партий, то в одной из них ты можешь рискнуть. Даже если что-то пойдет не так, у тебя еще будет шанс отыграться. Для Яна же главное — пройти эту дистанцию без резких спадов. А я практически уверен, что соперник будет давать шансы на победу. Иначе и быть не может в 14 партиях. Главное — реализовать этот шанс, использовать свой голевой момент, как говорят в футболе.

— Последние два чемпионских матча закончились на тай-брейке. Как думаете, высока вероятность, что судьба и этого противостояния решится в дополнительных партиях?

— Учитывая, что будет сыграно 14 партий, вероятность тай-брейка значительно ниже. Есть предчувствие, что матч завершится в основное время. Но, конечно, если оба соперника будут действовать блестяще, то будет тай-брейк.

— В личных встречах в классические шахматы у Непомнящего есть преимущество над Карлсеном (4:1). Причем последние два раза Ян выигрывал черным цветом. Это может стать дополнительным психологическим преимуществом россиянина?

— На мой взгляд, для Яна ситуация достаточно комфортная. Психологическое преимущество за ним. Магнус его опасается. Для него Ян точно не самый комфортный соперник.

— В 2016 году команда Карлсена выкупила домен sergeykaryakin.com и сделала переадресацию на magnuscarlsen.com. Это была психологическая атака на вас?

— Думаю, да. Они рассчитывали, что это выбьет меня из колеи. Если бы я был более впечатлительным, то так и было бы. А так я просто посмеялся.

At halftime when all was well?? pic.twitter.com/kB6RxaApQB — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) November 3, 2021

— Вы много общались с Карлсеном в обычной жизни. Какой он человек в неформальной обстановке?

— Много встречался с ним за доской, вне доски. Много общались, разбирали партии, обсуждали события как в шахматном мире, так и вне его. В целом он замкнутый человек, общается в основном с коллегами. Обсуждать шахматы с Магнусом очень интересно. На другие темы есть более интересные собеседники.

Пандемия помогла мне вернуться в топ

— Понятно, что прогнозы дело неблагодарное, но, на ваш взгляд, какой расклад перед этим матчем? Примерно 55/45 в пользу норвежца?

— Любой чемпионский матч — это 50 на 50. Кто окажется в лучшей форме, кто более продуктивно провел сборы, кто подошел с запасом определенных идей. Ян хорошо проделал эту работу. Если Магнус проделал ее не так хорошо, то наш гроссмейстер захватит преимущество.

— Из-за санкций ВАДА на матче не будет российского флага. Это проблема?

— Это не будет иметь решающего значения, но и не очень приятный момент. Все-таки мы всегда привыкли играть с флагом. Особенно на командных турнирах. Но самое главное — это поддержка простых россиян, простых болельщиков. Уверен, что поддержка не уменьшится, а станет еще больше, чем обычно. Друзья Яна будут сильно его мотивировать.

— Если Ян выиграет у Магнуса, вам не будет обидно, что он вернет шахматную корону в Россию, а не вы?

— У меня нет обид, ревности на этот счет. Самое главное, чтобы чемпионом стал россиянин. Это же был мой лозунг, когда я объявил: «Мы вернем шахматную корону в Россию». Если это сделает Непомнящий, то я так или иначе поучаствую в процессе. Повторюсь, мы больше месяца провели на сборах, сыграли тренировочные партии. Конечно, я буду рад, что моя работа пойдет ему на пользу и он сможет выиграть чемпионский матч. Ян долго к этому шел, усердно готовился и очень мотивирован.

— Вы уже отобрались на следующий турнир претендентов. Многие не ожидали, что вы по-прежнему будете бороться за шахматную корону. За счет чего вы преодолели тяжелый период и вновь вернулись в топ?

— Постараюсь вновь выиграть турнир претендентов, хотя и понимаю, как это непросто. У меня будет семь соперников, которые будут также мотивированы на успех. Вернуться же помогла хорошая подготовка во время пандемии. Я не терял времени зря, а очень много работал над шахматами со своим тренером. В онлайн-режиме. И первые турниры после жесткого локдауна показали, кто готовился, а кто ничего не делал в этот период.

— Вынужденная пауза в пандемию пошла вам только на пользу?

— Да, все так. Уделил больше времени семье, стал больше заниматься шахматами. Все-таки последние годы я был в постоянных разъездах. По семь-восемь месяцев в году проводил вне дома. В прошлом же году спокойно пришел в себя и вдоволь позанимался шахматами.

— У вас осталась мечта стать чемпионом мира?

— Не оставляю мечту своего детства. Мне хочется качественно подготовиться к турниру претендентов и выиграть его. А в идеале сыграть чемпионский матч с Яном. Если так получится, то будет идеально и станет достойным штрихом в великой истории российских шахмат. Поэтому желаю успеха Непомнящему в Дубае.

Расписание первых дней поединка Непомнящий — Карлсен

24 ноября. Церемония открытия

25 ноября. Медиадень

26 ноября. 1-я партия

27 ноября. 2-я партия

28 ноября. 3-я партия

29 ноября. Выходной