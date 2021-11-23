Сергей Карякин по-прежнему мечтает стать чемпионом мира

Чемпион мира по блицу и быстрым шахматам Сергей Карякин рассчитывает вновь отобраться на матч за мировую шахматную корону. В этом году Карякин занял второе место на Кубке мира ФИДЕ и отобрался на турнир претендентов-2022.

— Вы уже отобрались на следующий турнир претендентов. Многие не ожидали, что вы по-прежнему будете бороться за шахматную корону. За счет чего вы преодолели тяжелый период и вновь вернулись в топ?

— Постараюсь вновь выиграть турнир претендентов, хотя и понимаю, как это непросто, — сказал Карякин «СЭ». — У меня будет семь соперников, которые будут также мотивированы на успех. Вернуться же помогла хорошая подготовка во время пандемии. Я не терял времени зря, а очень много работал над шахматами со своим тренером. В онлайн-режиме. И первые турниры после жесткого локдауна показали, кто готовился, а кто ничего не делал в этот период.

— Вынужденная пауза в пандемию пошла вам только на пользу?

— Да, все так. Уделил больше времени семье, стал больше заниматься шахматами. Все-таки последние годы я был в постоянных разъездах. По семь-восемь месяцев в году проводил вне дома. В прошлом же году спокойно пришел в себя и вдоволь позанимался шахматами.

— У вас осталась мечта стать чемпионом мира?

— Не оставляю мечту своего детства. Мне хочется качественно подготовиться к турниру претендентов и выиграть его. А в идеале сыграть чемпионский матч с Яном. Если так получится, то будет идеально и станет достойным штрихом в великой истории российских шахмат. Поэтому желаю успеха Непомнящему в Дубае.