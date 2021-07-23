Карякин и Артемьев сыграли вничью во второй партии матча 1/16 финала Кубка мира по шахматам
19:15
Российские шахматисты Сергей Карякин (черные фигуры) и Владислав Артемьев сыграли вничью во второй партии матча 1/16 финала Кубка мира в Сочи.
Первая партия между спортсменами также завершилась вничью. По регламенту в случае ничейного исхода по сумме двух партий победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, блиц и армагеддон (при необходимости). Тай-брейки пройдут 24 июля.
По сумме двух партий вничью также сыграли россияне Петр Свидлер (черные фигуры) и Никита Витюгов, Андрей Есипенко (черные фигуры) и Даниил Дубов. Победитель матча между россиянином Александром Грищуком (белые фигуры) и украинцем Антоном Коробовым также будет определен по итогам тай-брейка.
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