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Карякин и Артемьев сыграли вничью во второй партии матча 1/16 финала Кубка мира по шахматам

19:15

Российские шахматисты Сергей Карякин (черные фигуры) и Владислав Артемьев сыграли вничью во второй партии матча 1/16 финала Кубка мира в Сочи.

Первая партия между спортсменами также завершилась вничью. По регламенту в случае ничейного исхода по сумме двух партий победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, блиц и армагеддон (при необходимости). Тай-брейки пройдут 24 июля.

По сумме двух партий вничью также сыграли россияне Петр Свидлер (черные фигуры) и Никита Витюгов, Андрей Есипенко (черные фигуры) и Даниил Дубов. Победитель матча между россиянином Александром Грищуком (белые фигуры) и украинцем Антоном Коробовым также будет определен по итогам тай-брейка.

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Алексей Шевченко все материалы автора

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