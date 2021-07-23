«Из России с любовью». Карлсен выложил фото из Сочи
14:59
Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выложил фото из России. Норвежец приехал в Сочи для выступления на Кубке мира.
«Из России с любовью», — написал Карлсен в Twitter.
22 июля Карлсен в первой партии 1/16 финала черными фигурами сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком. Вторые партии состоятся 23 июля.
Турнир завершится 6 августа.
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