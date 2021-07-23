«Из России с любовью». Карлсен выложил фото из Сочи

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выложил фото из России. Норвежец приехал в Сочи для выступления на Кубке мира.

«Из России с любовью», — написал Карлсен в Twitter.

From Russia with love pic.twitter.com/smrbZCDlOh — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) July 23, 2021

22 июля Карлсен в первой партии 1/16 финала черными фигурами сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком. Вторые партии состоятся 23 июля.

Турнир завершится 6 августа.