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«Из России с любовью». Карлсен выложил фото из Сочи

14:59
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Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выложил фото из России. Норвежец приехал в Сочи для выступления на Кубке мира.

«Из России с любовью», — написал Карлсен в Twitter.

22 июля Карлсен в первой партии 1/16 финала черными фигурами сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком. Вторые партии состоятся 23 июля.

Турнир завершится 6 августа.

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