Гунина о «договорной» партии Непомнящего и Дубова: «Я бы ограничилась предупреждением»

Двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина в интервью «СЭ» рассказала о своей реакции на решение главного арбитра турнира Ивана Сырового присудить по 0 очков за очную ничью Яну Непомнящему и Даниилу Дубову на ЧМ-2023 по блицу в Самарканде.

— Первый день блицтурнира ознаменовался двумя скандалами. Сначала из-за апелляции Эндрю Хонга очередной тур был задержан на час, а в 11-м туре Ян Непомнящий и Даниил Дубов лишились по пол-очка за очную ничью. Как вы на это реагировали?

— Апелляцию Хонга я понимаю. Это могло случиться с любым шахматистом, особенно было бы обидно, если это произошло бы в решающих турах и повлияло на распределение медалей. Так что к задержке отнеслась спокойно. К тому же в тот момент начали действовать мои глазные капли, и я думала только об этом. Такой слепошарик, «ребята, уступите бабуле место, пожалуйста». Да, ребятам не понравилась эта задержка, мне было легко (хотя тренер боялся, что я устану). Мол, не тошнит и ладно. А про второй скандал узнала уже поздно вечером, лежа в постели.

У нас была большая дискуссия по поводу этого решения арбитра. Мне казалось, что ребята поступили неправильно, сделав ничью таким образом (гроссмейстеры сделали все ходы в очной партии только конями и вернули их на начальные позиции на 12-м ходу. — Прим. «СЭ»). Похоже на клоунаду, и у меня сложилось впечатление, что их наказали за сам выбор росписи. Ян же говорит, что их просто наказали за роспись. Хотя на техническом собрании говорили, что можно сделать ничью в любое время. Нет ограничений по количеству ходов. Но, повторюсь, ничью можно сделать нормально, не привлекая к себе лишнего внимания. Особенно когда играют представители одной страны.

— То есть решение главного арбитра можно понять?

— Я бы ограничилась предупреждением. Два нуля — это слишком. Хотя он мог посчитать, что это плохой пример для совсем молодых шахматистов, которых в этот раз было много на ЧМ.