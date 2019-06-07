Грищук проиграл Карлсену в Ставангере

В третьем туре шахматного турнира в Ставангере (Норвегия) россиянин Александр Грищук черными фигурами проиграл действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену.

На турнире не может быть ничьих. Игра идет до армагаддона, перед которым шахматисты берут 15-минутный перерыв.

Турнирная таблица

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 5 очков.

2-4. Уэсли Со (США), Динь Лижэнь (Китай), Левон Аронян (Армения) – по 4

5. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 3,5

6. Юй Янъи (Китай) – 3

7. Фабиано Каруана (США) – 2,5

8. Вишванатан Ананд (Индия) – 2

9-10. Александр Грищук (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция) – по 1

