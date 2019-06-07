Грищук проиграл Карлсену в Ставангере

В третьем туре шахматного турнира в Ставангере (Норвегия) россиянин Александр Грищук черными фигурами проиграл действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену.
На турнире не может быть ничьих. Игра идет до армагаддона, перед которым шахматисты берут 15-минутный перерыв.
Турнирная таблица
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 5 очков.
2-4. Уэсли Со (США), Динь Лижэнь (Китай), Левон Аронян (Армения) – по 4
5. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 3,5
6. Юй Янъи (Китай) – 3
7. Фабиано Каруана (США) – 2,5
8. Вишванатан Ананд (Индия) – 2
9-10. Александр Грищук (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция) – по 1
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