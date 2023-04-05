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Сегодня, 20:29

Филатов заявил, что Горячкина ровно провела этап «Гран-при ФИДЕ» в Индии

Алина Савинова
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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов считает, что российская шахматистка Александра Горячкина стабильно провела третий этап «Гран-при» Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«От всей души поздравляю Александру Горячкину с победой на этапе женского «Гран-при ФИДЕ». Несмотря на стартовые трудности организационного характера, наша спортсменка ровно провела всю дистанцию, одержав три победы и сделав шесть ничьих, этот результат отражает ее отличную спортивную форму, бойцовский характер и крепкие нервы. Это значимое достижение приближает ее к выходу на турнир претенденток. Желаю удачи Александре и другим нашим шахматисткам — Екатерине Лагно и Полине Шуваловой — в заключительном этапе серии», — приводит ТАСС слова Филатова.

В среду, 5 апреля, Горячкина одержала победу на этапе «Гран-при ФИДЕ» в Индии. Россиянка с 263 очками идет второй в общем зачете.

Источник: https://tass.ru/sport/17458489
Андрей Филатов
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