Карпов поздравил Горячкину с победой в этапе Гран-при по шахматам

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу россиянки Александры Горячкиной в этапе Гран-при ФИДЕ в Нью-Дели.

«Это моя ученица. Она из Салехарда. Сейчас живет в Москве, но семья по прежнему там. Надо ее поздравить. Поздравляем. Молодец. Если выиграла, значит хорошо играла», — сказал Карпов «СЭ».

По итогам 11 туров Горячкина, китаянка Чжу Цзиньэр и представительница Казахстана Бибисара Асаубаева набрали по шесть баллов. Россиянка победила по дополнительным показателям.