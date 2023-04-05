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Сегодня, 18:15

Карпов поздравил Горячкину с победой в этапе Гран-при по шахматам

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу россиянки Александры Горячкиной в этапе Гран-при ФИДЕ в Нью-Дели.

«Это моя ученица. Она из Салехарда. Сейчас живет в Москве, но семья по прежнему там. Надо ее поздравить. Поздравляем. Молодец. Если выиграла, значит хорошо играла», — сказал Карпов «СЭ».

По итогам 11 туров Горячкина, китаянка Чжу Цзиньэр и представительница Казахстана Бибисара Асаубаева набрали по шесть баллов. Россиянка победила по дополнительным показателям.

шахматы
Анатолий Карпов
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