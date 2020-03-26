ФИДЕ не планирует переносить матч за шахматную корону

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что у организации пока нет в планах переноса матча за шахматную корону. Из-за пандемии коронавируса был прерван турнир претендентов, проходивший в Екатеринбурге. Его победитель получит право сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

— Турнир (претендентов) точно будет доигран в этом году, — цитирует ТАСС Дворковича. — Вопрос точных сроков и места будет решен в ближайшее время, как только общемировая ситуация стабилизируется.

— И важный вопрос про шахматную корону. Этот матч также, получается, сдвигается?

— Матч за шахматную корону проводится в конце года. Речи об изменении сроков нет.