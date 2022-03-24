Есипенко сыграл вничью с Ароняном на этапе серии «Гран-при» в Берлине

Россиянин Андрей Есипенко белыми фигурами сыграл вничью с представителем США Левоном Ароняном в матче третьего тура группового этапа турнира серии «Гран-при Международной шахматной федерации» (ФИДЕ) в Берлине.

В другой встрече группы А россиянин Григорий Опарин белыми фигурами сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой.

В группе В немец Винсент Кеймер белыми фигурами обыграл россиянина Даниила Дубова, Леньер Домингес из США черными фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым.

В группе C американец Сэм Шенкленд белыми фигурами сыграл вничью с россиянином Александром Предке, француз Максим Вашье-Лаграв черными фигурами разошелся миром с американцем Уэсли Со.

В группе D китаец Юй Янъи белыми фигурами сыграл вничью с иранцем Амином Табатабаи, а представитель Нидерландов Аниш Гири — с россиянином Никитой Витюговым.

Аронян возглавляет группу А, набрав 2 очка, следом идут Есипенко (1,5), Опарин (1,5) и Накамура (1). В квартете B лидируют Домингес и Кеймер (по 2), далее следуют Мамедьяров (1,5) и Дубов (0,5).

В группе C первое место занимает Предке (2), за ним идут Шенкленд (1,5), Со (1,5) и Вашье-Лаграв (1). Лидером квартета D является Витюгов (2), следом располагаются Гири (1,5), Юй Янъи (1,5) и Табатабаи (1).

В «Гран-при ФИДЕ» на каждом этапе участвуют 16 шахматистов, которые разделены на четыре группы по четыре участника. После шести туров группового этапа победитель каждого квартета выходит в полуфинал.