Шипов: «При создании альтернативной ФИДЕ федерации стоит учесть пример Каспарова»

Гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал идею Сергея Карякина создать свою шахматную организацию как альтернативу Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Новая организация не должна копировать ФИДЕ, — приводит слова Шипова RT. — Попытки отстранить ее от власти уже были в истории шахмат. 30 лет назад пробовали Каспаров и Шорт. Тогда Каспаров был абсолютным гегемоном шахматного мира, финальный матч он и Шорт, английский претендент на шахматную корону, провели под своими знаменами, вышли из ФИДЕ«.

Гроссмейстер напомним, что попытки Каспарова и Шорта серьезного успеха не принесли.

«Несколько лет они организовывали турниры, а потом все сошло на нет. Надо не повторить эту историю. Здесь также надо учесть, что у Сергея Карякина, нашего замечательного шахматиста, все-таки нет такого статуса и возможностей, которые были у Каспарова. Этот исторический пример нужно учесть и не допускать ошибок», — сказал он.

Напомним, комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода. Позже гроссмейстер сообщил, что собирается создать альтернативную ФИДЕ организацию, которая со своими спонсорами будет организовывать международные турниры и розыгрыш чемпионата мира с большим призовым фондом.