В Берлине решается судьба путевок на турнир претендентов

В столице Германии проходит заключительный, третий этап «Гран-при ФИДЕ». Два лучших шахматиста серии выходят в турнир претендентов, который пройдет в Мадриде в июне — июле 2022 года.

По итогам двух этапов серии лидирует Рихард Раппорт — 20 очков. Однако он в Берлине не играет. 13 очков в активе у Хикару Накамуры, по 10 — у Левона Ароняна и Дмитрия Андрейкина, по 7 — у Сантоша Видита, Леньера Домингеса и Максима Вашье-Лаграва.

Перед стартом стало известно, что россиянин Дмитрий Андрейкин не сможет сыграть в соревновании, его заменит Андрей Есипенко.

Традиционно 16 участников были поделены на четыре группы. Российские шахматисты выступают под флагом Международной шахматной федерации.

Группа A: Левон Аронян (США), Хикару Накамура (США), Андрей Есипенко (ФИДЕ), Григорий Опарин (ФИДЕ).

Группа B: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Леньер Домингес (США), Даниил Дубов

(ФИДЕ), Винсент Каймер (Германия).

Группа C: Уэсли Со (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Сэм Шенкленд (США), Александр Предке (ФИДЕ).

Группа D: Аниш Гири (Нидерланды), Никита Витюгов (ФИДЕ), Юй Янъи (Китай), Амин Табатабаи (Иран).

Групповые этапы проходят по круговой системе в два круга. Победители выходят в плей-офф, где играют полуфинал и финал. Нокаут-стадия состоит из двух партий с классическим контролем и тай-брейка в случае необходимости.

После двух туров в каждом «пуле» есть по единоличному лидеру. По 1,5 очка в своих группах набрали Левон Аронян, Леньер Домингес, Александр Предке и Никита Витюгов.

Этери Кублашвили