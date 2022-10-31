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Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов подключен к аппарату ИВЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Анатолий Карпов.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, получивший черепно-мозговую травму в результате падения, подключен к аппарату ИВЛ, утверждает РЕН ТВ.

У гроссмейстера выявили переломы костей черепа. Его состояние также осложняется хроническими заболеваниями.

31 октября председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев в своем Telegram-канале сообщил, что Карпов находится в реанимации после нападения неизвестных и введен в искусственную кому.

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.

Анатолий Карпов. Анатолий Карпов упал и попал в реанимацию. Что случилось с чемпионом мира по шахматам?
Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1041061-eks-chempion-mira-po-shakhmatam-anatolii-karpov-podkliuchen-k-apparatu-ivl
Анатолий Карпов
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