Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов подключен к аппарату ИВЛ

Бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, получивший черепно-мозговую травму в результате падения, подключен к аппарату ИВЛ, утверждает РЕН ТВ.

У гроссмейстера выявили переломы костей черепа. Его состояние также осложняется хроническими заболеваниями.

31 октября председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев в своем Telegram-канале сообщил, что Карпов находится в реанимации после нападения неизвестных и введен в искусственную кому.

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.