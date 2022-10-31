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Жена Анатолия Карпова рассказала, как он получил травму

Иван Шитик
Корреспондент
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Анатолий Карпов.
Фото «СЭ»

Жена госпитализированного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова рассказала об обстоятельствах его падения.

«В субботу мы с ним вышли из подъезда. Он поскользнулся, захромал, — сказала Наталья Буланова «Известиям». — Мы думали, нога. А поехали в травмпункт: «Слушайте, — говорят. — У вас что-то с головой не то, головой ударился». Ну и потом уже стали смотреть — небольшая гематома. Но сейчас мне врач позвонил и сказал, что она уже рассасывается. Он в сознании, ничего с ним такого нет. Понаблюдают дня три — и все, я так думаю, надеюсь.

Она уточнила, что, по словам врачей, состояние удовлетворительное.

«Бытовая травма осенняя, обычная. Без всяких криминальных оттенков. Что называется, в кругу семьи он упал, можно сказать», — добавила жена Карпова.

31 октября председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев написал в своем Telegram-канале о нападении на Карпова.

Почти сразу эту информацию опровергли в Федерации шахмат России.

Анатолий Карпов. Анатолий Карпов упал и попал в реанимацию. Что случилось с чемпионом мира по шахматам?

Источник: https://iz.ru/
Анатолий Карпов
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