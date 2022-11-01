В Федерации шахмат России заявили, что готовы оказать Карпову любую поддержку

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что организация готова оказать Анатолию Карпову любую поддержку в вопросе выздоровления.

«От всех любителей шахмат и от себя лично желаю Анатолию Евгеньевну скорейшего выздоровления. Надеюсь, что процесс восстановления будет быстрым и успешным, ведь Анатолий Карпов — прирожденный боец и настоящий спортсмен. Федерация шахмат России, конечно же, готова оказать ему любую поддержку, которая может потребоваться», — приводит ТАСС слова Филатова.

В понедельник, 31 октября стало известно, что Карпов получил черепно-мозговую травму в результате падения.

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.