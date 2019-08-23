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Дворкович утверждает: шахматы могут войти в программу Европейских игр

09:37

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович сообщил, что шахматы могут войти в программу Европейских игр. Шахматы будут представлены на Африканских играх, которые пройдут с 19 по 31 августа в Марокко. Также они войдут в программу Азиатских игр-2020.

— Договориться [о включении шахмат в программу Европейских игр] пока что мы не смогли, но перспектива для этого есть, — цитирует ТАСС Дворковича. — Шахматы были когда-то в программе Африканских и Азиатских игр, но были исключены. Первая ласточка после перерыва — это Игры в Марокко, шахматы будут в официальной программе и медальном зачете. Пройдут соревнования по быстрым шахматам, рапиду и блицу как в личном, так и в командном зачете.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6790822

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