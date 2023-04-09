Дворкович о ничьей в первой партии матча Непомнящий — Лижэнь: «Вся борьба впереди»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в комментарии для «СЭ» подвел итоги первой партии матча за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим (Россия) и Дин Лижэнем (Китай).

«Ян получил небольшой перевес, но решающих продолжений не нашлось. Вся борьба впереди. У Яна был шанс, но так бывает — решающего продолжения не нашлось. А Дин к концу партии собрался и нашел точные ходы», — сказал Дворкович «СЭ».

Вторая партия матча Непомнящий — Лижэнь состоится в понедельник, 10 апреля. Китаец будет играть белыми фигурами.