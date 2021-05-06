Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Новости   //    Шахматы

Дворкович: «Непосредственно на матче Непомнящий — Карлсен флага России не будет»

15:48
Теги:

Россиянин Ян Непомнящий выступит под флагом Федерации шахмат России (ФШР) в матче за звание чемпиона мира, непосредственно на площадке проведения игры российского флага не будет. Об этом сообщил глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Ранее президент ФШР Андрей Филатов отметил, что «в Дубае будет наш флаг, потому что там будет выставка «Экспо», на которой не действуют ограничения». Игра между Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.

«Российские флаги будут, много, но именно на форуме «Экспо». На матче Непомнящий — Карлсен на столике будут флаги ФШР и Норвегии», — цитирует ТАСС Дворковича.

Непомнящий досрочно в 13-м туре победил в турнире претендентов, который проходил в Екатеринбурге и завершился 28 апреля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11317509

Читайте также

Побоище в Нью-Йорке: «Рейнджерс» мстили «Вашингтону» за русских звезд, Бучневич сорвался и был наказан
На Олимпиаду прорвалась 140-килограммовый трансгендер. Намечается скандал
Руй Витория возглавит «Спартак»? Он взял все трофеи Португалии, раскрыл Рубена Диаша, а в Лиге чемпионов играл против ЦСКА и «Зенита»
Финляндия — Россия: россияне ведут 4:2 после второго периода

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд