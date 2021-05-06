Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что на матче за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим будет находиться флаг РФ.

Из-за санкций ВАДА российский гроссмейстер будет играть в Дубае под флагом национальной федерации.

«Хотел бы выразить благодарность FIDE за то, что согласовали матч на звание чемпиона мира по шахматам с Магнусом Карлсеном, — сказал Филатов ТАСС. — Нам отрадно, что в Дубае будет наш флаг, потому что там будет выставка «Экспо», на которой не действуют ограничения. Там будет даже два наших флага — флаг Федерации шахмат России и флаг России».

В декабре 2020 года спортивный арбитражный суд (CAS) запретил спортсменам из России выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, использовать гимн РФ, национальные эмблемы или символы до 16 декабря 2022 года.

Матч между Непомнящим и Карлсеном пройдет с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).