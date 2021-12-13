Дворкович назвал причины поражения Яна Непомнящего

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович назвал основные причины проигрыша Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира.

«Все, что было до седьмой партии, было вполне ожидаемым. Включая седьмую партию, которая закончилась вничью: она была, наверное, довольно скучной, но это была необходимая передышка для Яна.

То, что произошло потом — трудно объяснить, а предугадать уж точно было невозможно. К сожалению, Яну не хватило ни сил, ни эмоций, ни опыта ведения борьбы в условиях отставания в счете. На фоне усталости и психологического дискомфорта были допущены три тяжелейшие ошибки», — цитирует Дворковича «Газета.Ru».

В пятницу, 10 декабря, Непомнящий уступил Карлсену в 11-й партии матча за мировую шахматную корону. Норвежец досрочно защитил титул чемпиона мира, которым владеет с 2013 года.

Встреча проходила в Дубае и закончилась с итоговым счетом 7,5:3,5.