Российский гроссмейстер Даниил Дубов отреагировал на критику в свой адрес из-за того, что он был секундантом Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону с Яном Непомнящим.

«То, что это кому-то может не понравиться — не новость. Не первый раз с этим сталкиваюсь. Сравнительно спокойно к этому отношусь. Для меня в этом проблемы нет. Думаю, что для Яна тоже. Не знаю откуда идет, что россиянин не должен помогать иностранцу готовиться к титульному матчу с россиянином. Не от большого ума, наверное. Есть какие-то имперские амбиции — все против нас, все — враги. Особенно, если у нас что-то не получается.



Вообще, логически на это все можно взглянуть иначе. С точки зрения сборной России: один из лучших российских шахматистов, сравнительно молодой, поработал с лучшим шахматистом в истории — набрался опыта, который поможет в карьере. Например, после моего предыдущего сотрудничества с Магнусом я выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам. Так тоже можно смотреть на ситуацию. А можно видеть именно в контексте свои — чужие», — приводит «Чемпионат» слова Дубова.

Карлсен защитил свой титул чемпиона мира в матче с Непомнящим, обыграв россиянина со счетом 7,5:3,5. Норвежец выиграл 4 партии из 11.