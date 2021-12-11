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«Это не от большого ума, наверное». Дубов — о критике за то, что он был секундантом Карлсена

Российский гроссмейстер Дубов отреагировал на критику в свой адрес из-за помощи Карлсену в матче с Непомнящим
13:46

Российский гроссмейстер Даниил Дубов отреагировал на критику в свой адрес из-за того, что он был секундантом Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону с Яном Непомнящим.

«То, что это кому-то может не понравиться — не новость. Не первый раз с этим сталкиваюсь. Сравнительно спокойно к этому отношусь. Для меня в этом проблемы нет. Думаю, что для Яна тоже. Не знаю откуда идет, что россиянин не должен помогать иностранцу готовиться к титульному матчу с россиянином. Не от большого ума, наверное. Есть какие-то имперские амбиции — все против нас, все — враги. Особенно, если у нас что-то не получается.

Вообще, логически на это все можно взглянуть иначе. С точки зрения сборной России: один из лучших российских шахматистов, сравнительно молодой, поработал с лучшим шахматистом в истории — набрался опыта, который поможет в карьере. Например, после моего предыдущего сотрудничества с Магнусом я выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам. Так тоже можно смотреть на ситуацию. А можно видеть именно в контексте свои — чужие», — приводит «Чемпионат» слова Дубова.

Карлсен защитил свой титул чемпиона мира в матче с Непомнящим, обыграв россиянина со счетом 7,5:3,5. Норвежец выиграл 4 партии из 11.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/other/news-4541659-ne-ot-bolshogo-uma-navernoe-dubov-o-kritike-iz-za-raboty-s-inostrancem-karlsenom.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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