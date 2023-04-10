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Губерниев: «Ян продемонстрировал великолепное хладнокровие, шанс вернуть корону в Россию огромный»

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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» победу россиянина Яна Непомнящего над китайцем Дин Лижэнем во второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

«Разумеется слежу за шахматами. Я вообще страстный служитель Каиссы, которая покровительница шахмат. Во второй партии было все очень сложно. Инициатива была временами у китайца, но Ян продемонстрировал великолепное хладнокровие и шанс огромный вернуть корону в Россию. Я очень за него болею. Проблема Магнуса Карлсена — это его проблема. Он не играет, и король будет новый. Важно, чтобы Непомнящий сделал выводы из предыдущей неудачи. Видно, что он сейчас более матерый боец. Психологически более устойчивый, и в мастерстве ему не откажешь. Совершенно блестящая подготовка. Нужно продолжать играть в том же духе. Черными в начале важно психологически нанести удар. Он это сделал, и теперь уже инициатива в наших руках», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Счет в поединке стал 1,5-0,5 в пользу Непомнящего. Третья партия состоится в среду, 12 апреля, белыми фигурами будет играть Непомнящий.

Ян&nbsp;Непомнящий. «Это гений высочайшего уровня». Тренер Непомнящего — о талантах подопечного и старте матча за шахматную корону

Дин Лижэнь
Дмитрий Губерниев
Ян Непомнящий
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