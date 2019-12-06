Шахматы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Шахматы

Чешского гроссмейстера дисквалифицировали на шесть лет за мошенничество

15:05

Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приняла решение дисквалифицировать Игоря Раусиса, представляющего Чехию, на шесть лет за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба ФИДЕ.

Бывший чемпион Латвии Игорь Раусис уличен в нечестной игре во время шахматного турнира во французском Страсбурге. Он признался в том, что использовал мобильный телефон и прибегал к компьютерным подсказкам.

В шахматах — новый туалетный скандал. Гроссмейстера сфотографировали на унитазе с телефоном

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир