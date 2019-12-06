Чешского гроссмейстера дисквалифицировали на шесть лет за мошенничество

Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приняла решение дисквалифицировать Игоря Раусиса, представляющего Чехию, на шесть лет за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба ФИДЕ.

Бывший чемпион Латвии Игорь Раусис уличен в нечестной игре во время шахматного турнира во французском Страсбурге. Он признался в том, что использовал мобильный телефон и прибегал к компьютерным подсказкам.

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