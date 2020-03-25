Барский считает Непомнящего главным фаворитом турнира претендентов

Гроссмейстер и тренер Владимир Барский считает, что Ян Непомнящий является главным фаворитом турнира претендентов. Он одержал три победы в шести стартовых турах, набрав 4,5 очка.

— Яна можно назвать главным фаворитом, но какие-то глобальные выводы делать еще рано, — цитируют «Известия» Барского. — В седьмом туре его ждет очень серьезное испытание: черными он будет играть против не самого удобного для себя противника Вашье-Лаграва. В их очном противостоянии Непомнящий в минусе. Очень важно не проиграть. Сейчас Ян хозяин положения, но сможет ли наш игрок сохранить такую уверенную и спокойную игру до самого конца, зависит только от него. К тому же не забывайте и про Фабиано Каруану. Да, пока он отстает от лидера на 1,5 очка, но Фабиано — это такой гроссмейстер, который способен выиграть шесть-семь партий подряд.