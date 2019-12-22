Алексеенко получит специальное приглашение на турнир претендентов

Российский шахматист Кирилл Алексеенко станет обладателем специального приглашения на турнир претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в следующем году, сообщает ТАСС.

На турнире сыграют еще два представителя России — Александр Грищук и Ян Непомнящий. Также участие в турнире претендентов себе гарантировали американец Фабиано Каруана, азербайджанец Теймур Раджабов, китаец Дин Лижэнь и китаец Ван Хао.