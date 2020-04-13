Александра Костенюк: «Пользователи одного из сайтов сыграли за день пять миллионов партий»

12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк рассказала, как тренируется и живет в условиях самоизоляции. По словам российской шахматистки, она находит в ситуации плюсы — появилось больше времени на семью.

— Разве что отменились выездные турниры, и все еще больше сдвинулось в онлайн, — сказала Костенюк. — Матчи, подготовка, уроки... Лично у меня вообще нет свободного времени. Я по характеру домашний человек, дома мне хорошо. Даже в чем-то рада, что отменились турниры и есть возможность больше времени провести с семьей. Единственный «минус»: нельзя сходить в тренажерный зал. Я раньше любила ходить на разные групповые тренировки. А теперь вот пытаемся с мужем находить занятия на Youtube и хоть как-то двигаться. Каждую неделю проводится масса онлайн турниров и матчей, у меня все выходные ими заняты. Жизнь кипит! Вчера на одном из ведущих сайтов был установлен рекорд: пользователи сыграли за день пять миллионов партий. Зайдите на любой популярный ресурс, там одновременно сидят минимум сто тысяч игроков. Серверы не выдерживают. (Наталья Марьянчик)