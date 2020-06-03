9 июня в главном зале московского Музея космонавтики состоится шахматный матч между Космосом и Землей, организованный московским Музеем космонавтики, Госкорпорацией «Роскосмос», Федерацией шахмат России и социальной сетью ВКонтакте. Партия пройдет ровно полвека спустя после первой шахматной партии «Космос — Земля», которая была сыграна 9 июня 1970 года.

В матче примут участие летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Анатолий Иванишин и космонавт Иван Вагнер, которые будут вести игру с борта Международной космической станции. Представитель Земли — чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России Сергей Карякин. Он будет вести партию из московского Музея космонавтики.

Прямой эфир с комментариями на русском и английском языках будет организован Федерацией шахмат России, Госкорпорацией «Роскосмос» и московским Музеем космонавтики. Посмотреть трансляцию на русском языке можно в социальной сети ВКонтакте, которая является официальным онлайн-партнером турнира. Матч с комментариями на английском языке будет транслироваться на YouTube-канале Роскосмоса. Как и 50 лет назад, право первого хода будет предоставлено космическому экипажу.

Начало эфира — в 11:45 по московскому времени.

Юбилейный матч станет кульминацией праздничных мероприятий, посвященных юбилею легендарной шахматной партии.

«Космос — Земля» — первая в истории шахматная партия, сыгранная между космонавтами в полете и представителями Земли 9 июня 1970 года. Космос представлял экипаж советского космического корабля «Союз-9» — летчики-космонавты Андриян Григорьевич Николаев и Виталий Иванович Севастьянов; Землю — руководитель подготовки советских космонавтов, генерал-полковник авиации Николай Петрович Каманин и летчик-космонавт Виктор Васильевич Горбатко. Вел трансляцию летчик-космонавт Валерий Федорович Быковский.

9 июня 1970 года. Валерий Быковский, Виктор Горбатко и Николай Каманин в ЦПК во время матча Космос — Земля.

Партия игралась в день отдыха экипажа и продолжалась около 6 часов. Связь осуществлялась по радио. Обмен ходами происходил при прохождении корабля над территорией СССР. Космос играл «белыми».

9 июня 1970 года. Виталий Севастьянов.

Для игры применялись шахматы специальной конструкции, приспособленные к условиям невесомости. Конструктором космических шахмат стал инженер, кандидат биологических наук, сотрудник Института авиационной и космической медицины Михаил Иванович Клевцов. Решения с магнитами исключались из-за чувствительных приборов, но Клевцов придумал простую и оригинальную систему пазов и направляющих. В настоящий момент этот уникальный комплект находится в «Музее шахмат» Федерации шахмат России.