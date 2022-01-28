Разница в весе +30 кг в каждом бою: Дацик, Т-34 и Новоселов против «малышей»

28 января в Москве состоится боксерский турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В основном карде — три боя. В главном будет драться Вячеслав Дацик.

Максим «Шатун» Новоселов vs Максим «Топор» Щербаков

Максим Новоселов — человек со сложной судьбой. Новоселов — чемпион Европы по самбо 2007 года, боец ММА. В 1990-х участвовал в криминальных разборках: сначала отсидел 14 лет по обвинению в убийстве, потом еще три года — по обвинению в покрывательстве наркобизнеса. Сейчас же у Максима нет никаких проблем с законом. Новоселов занимается метанием топоров и ножей, борется со взрослыми медведями, бьется по правилам бокса и ММА, борется на ветеранских турнирах по самбо. В Instagram у него больше 700 тысяч подписчиков. На турнирах «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Новоселов участвовал дважды, одержав две победы.

В феврале прошлого года Максим победил техническим нокаутом огромного Дениса Вильданова (тогда весил порядка 190 кг). Причем Вильданов — можно сказать, главный соперник в карьере его нынешнего оппонента. Максим Щербаков (ака Макс Топор) проиграл Вильданову в кулачном бою нокаутом, но в декабре на шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ» взял у него убедительный реванш, вырубив уже на 15-й секунде поединка. Потом гигант говорил, что нокаута не было, а бой он не смог продолжить из-за того, что во время падения травмировал ногу. Но комбинация Топора в любом случае выглядела очень зрелищно. Теперь он грозится «отправить на пенсию» 48-летнего Новоселова. Хотя признает, что подбородок у Шатуна куда крепче, чем у Вильданова.

«Потому что уже сколько можно. Я ему добро сделаю — чем раньше он уйдет, тем больше здоровья сохранит», — сказал Щербаков на пресс-конференции.

Новоселов дал достойный ответ: «Я здесь, наверное, самый старый, с основания «Бойцовского клуба». И каждый раз слышу эти слова. Но пенсия так и не приходит. Эти люди меняются, а я здесь. Можем много говорить, текст заранее заготовить. Но бой все покажет. Бокс не моя дисциплина, я самбист, выступаю в смешанных единоборствах. Но тут просто достаточно моей физической силы. Я ему снесу голову — вот и все».

На взвешивании Новоселов показал 141,5 кг, а Щербаков — 102 кг.

Павел «Казак» Шульский vs Даниял «Т-34» Эльбаев

Разница в весе между Шульским и Эльбаевым получилась такой же впечатляющей: Шульский — 100 кг, Эльбаев — 138 кг. Павел — мастер спорта по боксу и звезда лиги кулачных боев Top Dog. Сам по себе очень спокойный, вежливый человек. Что не мешает ему делать хайповые, даже скандальные бои. Например, реванш Шульского с Гаджи Автоматом — чуть ли не самый ожидаемый бой на голых кулаках в России. Недавний поединок Павла с Исламом Каримовым в «Нашем Деле» тоже наделал много шума. Наконец, в дебютном бою Шульского в профессиональном боксе (это случилось на турнире «Бойцовского клуба») — против Коллинса Ойала — сначала судьи отдали победу Павлу, а потом оказалось, что один из них ошибся в подсчетах, и в результате была объявлена ничья.

Эльбаев же по характеру — прямая противоположность Шульскому. Эмоциоальный, вспыльчивый, конфликтный. Даниял — заметная фигура в поп-ММА. В профессиональном боксе же у него, как и у Павла, один бой — и это поражение единогласным решением судей от Вячеслава Дацика. Фаворит поединка — Шульский, но Эльбаев вполне способен дать ему конкурентный бой. Тем более, что у Павла еще никогда не было такого крупного соперника. А так бойцы относятся друг к другу с большим уважением. «Мы земляки» — сказали они на пресс-конференции. Оба родом с Кавказа — Шульский из Пятигорска (Ставропольский край), а Эльбаев — из Чегема (Кабардино-Балкария).

Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик — Зелемхан «Пулеметчик» Дукаев

Дацик начал драться в профи, когда очень многие поклонники поп-ММА еще не родились. Он дебютировал в ММА в 1999 году, наглухо нокаутировав будущего чемпиона UFC Андрея Орловского. Потом он чаще проигрывал, чем выигрывал (да и вообще выходил в ринг скорее веселиться), затем надолго очутился в неволе.

В ноябре 2020-го Слава в очередной раз освободился из заключения, и с тех пор аккуратен как в поступках, так и выражениях. А еще он постоянно тренируется, что в 2021-м вылилось в пять побед в пяти боях. Это был самый успешный год в его карьере!

2022-й Дацик собирается провести ударно. В планах — бои с Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым. Ну, а начать этот год Вячеслав и его менеджеры решили с поединка против Зелемхана Дукаев. Пулеметчик был звездой промоушена «Стрелка» (ММА на песке, там может подратсья любой желающий), провел самый рейтинговый в плане просмотров кулачный бой в России — против Моряка (проиграл решением, через год они провели реванш — и Моряк снова победил по очкам). Про себя Зелемхан говорит так: «Я король уличных драк, легенда кулачных боев, дед поп-ММА».

Разница в весе оказалась впечатляющей. Дацик показал на весах 124,8 кг, а Дукаев — 91,5 кг. Причем Пулеметчик набрал 10 кг — раньше он весил около 80. Во время битвы взглядов Слава издал громкий рев — Зелемхан в ответ лишь улыбнулся. На вопрос, пытался ли он напугать противника, Дацик ответил: «А че его пугать? Он прожженный боец». Фаворит — Рыжий Тарзан. Но Пулеметчик обещает удивить. И заверяет, что бегать по рингу, избегая размена ударами, он не будет.