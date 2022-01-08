«Бой нужно было остановить, но никто этого не сделал». В России после турнира скончался боксер

Российско-армянский боксер Арест Саакян пробыл 10 дней в коме после нокаута. К сожалению, спасти его не удалось: 7 января спортсмен умер.

Роковой бой состоялся 26 декабря в Тольятти — на турнире «Короли ринга». Организатором мероприятия была местная промоутерская компания Rave Promo Boxing. Саакян вышел в ринг против 21-летнего боксера из Белгорода Игоря Семернина. Бились в весовой категории до 76 кг.

Семернин с первого раунда превосходил Саакяна в количестве и качестве ударов. Он активно работал джебом, вовремя взрывался и наносил плотные удары правой рукой. Саакян шел вперед, периодически кидал правый оверхенд, но промахивался. В пятом раунде Саакян стал пропускать один удар за другим; казалось, что рефери вот-вот вмешается и остановит поединок, но боксер вытерпел и к концу трехминутки восстановился. В шестом раунде Саакян вновь начал прессинговать и захватил инициативу, но в седьмом Семернин вновь взорвался ударами, пошатнув оппонента. В финальном, восьмом, раунде Семернин нанес сдвоенный джеб, затем выбросил правый прямой и завершил комбинацию левым боковым. Саакян упал на канвас, после чего не смог встать.

Спортсмена увезли в больницу. У него был диагностирован отек головного мозга.

«У Ареста кома III степени (запредельная), — написала в Instagram сестра Саакяна Светлана Петросян 6 января. — Шкала комы Глазго (ШКГ, оценка тяжести комы по шкале Глазго) — это шкала для оценки нарушения сознания и комы. Шкала состояния оценивается по сумме баллов на основе трех параметров: открывание глаз (E — от 1 до 4), языковая реакция (V — от 1 до 5) и двигательная реакция (M — от 1 до 6). Таким образом, минимальное количество баллов — 3 (кома III степени, максимальная). Состояние крайне тяжелое, положительной динамики нет. Я говорила, что, слава богу, нет ухудшений, но, как оказалось, в его случае любое ухудшение — это смерть. Период ожидания положительной динамики — от двух недель до месяца, т. е. до 26 января. Арест, родной, мы ждем тебя! Мы молимся за тебя! Мы ни на секунду не сомневаемся, что ты проснешься!»

Саакян находился в коме 10 дней. 7 января сестра боксера сообщила о его смерти.

Аресту Саакяну было 26 лет. Согласно информации на сайте BoxRec, на его счету 6 побед и 3 поражения в профессиональном боксе. Саакян родился в Варденисе (Армения), а проживал в Новосибирске и выступал за этот город. Первые четыре боя он провел в Таиланде, остальные пять — в России.

Светлана Петросян рассказала РЕН ТВ, что Саакян вышел на бой на коротком уведомлении — и это сказалось на состоянии его здоровья.

«Ему надо было срочно похудеть на 14 кг перед боем, — отметила она. — Когда шел бой, на 19-й минуте даже комментаторы говорили, что бой нужно остановить, но никто этого не сделал. Они видели его состояние. Там было видно, что нужно остановить бой, потому что ему было плохо. Он уже стоял никакой на ринге».

«Бой смотрел мой брат, — сказала Петросян. — Арест пропустил удар в голову. Когда он упал, мне сразу позвонил брат. Мне сказали, что он лежит и не шевелится. Его увезли в больницу в Тольятти, сделали МРТ и прооперировали. Операция прошла успешно, но он так и не пришел в себя. Была большая гематома. После ее удаления произошел отек мозга. Но отек не спал, он провел в коме 10 суток и умер».

Прощание с боксером пройдет в Тольятти 11 января. Похоронен же он будет в Армении.

Игорь Семернин в Instagram принес соболезнования родным и близким Ареста Саакяна. «Мы все скорбим и разделяем вашу боль. Покойся с миром. Царствие небесное», — сказал Семернин в видеообращении.