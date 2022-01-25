«Если есть противостояние, у них появляется азарт». Русский боец ММА борется с медведями и не проигрывает

В пятницу он будет боксировать на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Одно из самых популярных видео с Хабибом Нурмагомедовым — где он, 7-летний, борется с медвежонком по имени Сильди. Схватка шла в высоком темпе, получилось зрелищной. Хабибу понравилось — во время поединка он улыбался. А вот Максим Новоселов борется не с медвежатами, а со взрослыми медведями. Конечно, это не камчатские медведи, которые весят больше 600 килограммов, но вполне массивные звери. Вес самого Новоселова — под 140 кг. Он очень силен физически и атаки медведей у него получается сдерживать. Он боролся с ними много раз — видео последней схватки силач выложил в начале января.

Новоселов — чемпион Европы по самбо 2007 года, боец ММА. В 1990-х участвовал в криминальных разборках: сначала отсидел 14 лет по обвинению в убийстве, потом еще три года — по обвинению в покрывательстве наркобизнеса. Сейчас у Максима нет никаких проблем с законом. Помимо борьбы с медведями, 48-летний Новоселов занимается метанием топоров и ножей, бьется по правилам бокса и ММА, борется на ветеранских турнирах по самбо. В Instagram у него больше 700 тысяч подписчиков.

О том, как ему удается бороться с медведями, Новоселов рассказал в феврале 2021-го — в прямом эфире, который «РЕН ТВ» провел в «Одноклассниках». Вопросы Максиму задавали Илья Андреев («СЭ») и Азамат Бостанов — менеджер Александра Емельяненко, Магомеда Исмаилова и других известных российских бойцов.

— А сколько весит этот медведь? — вопрос Новоселову.

— Медведь, который присутствует у меня на различных видео, весит порядка 300 килограммов.

— Насколько страшно с ним бороться?

— Страшно. Я сам у некоторых людей ассоциируюсь с медведем. Шатун (это прозвище Новоселова. — Прим. «СЭ») — это медведь, который зимой проснулся немножко не в себе, с психическими отклонениями. Мне это немного подходит... Медведь он как-то чувствует силу. Я видел, как против медведя выходит небольшой парень, и медведь сминает его одной лапой, он его не чувствует: просто откинул — и нет интереса. А когда он чувствует силу, когда... Не скажу, что я равный соперник медведю — в реальной схватке так бы не получилось. Медведь — он как человек, он любит бороться. И когда есть противостояние, у него азарт появляется. И когда он начинает проигрывать, то, как и человек, начинает злиться, начинает агрессировать на тебя. Просто надо успеть этот момент выхватить и уйти, подождать, пока он успокоится — и потом уже продолжить [с ним бороться].



— А бывало ли такое, что ситуация выходила из-под контроля? Чтобы медведь от души лапой приложился.

— У меня было со львом... Со львом еще пробую [бороться] периодически. Лев поменьше медведя — где-то 120-130 килограммов. Как я, в общем. От льва прилетало часто — и кусал, и царапал... Медведь — это дикое животное, с нечеловеческой силой. Когда он хочет показать свою силу, то реально ее показывает. Может одним когтем погнуть что-то железное, может лапой сломать бревно, доску. Тут и сравнивать нечего [силу человека и медведя]. Просто когда медведь неагрессивный, он с тобой играет.

Нет, медведь был не в наморднике. Для меня это было принципиально. Когда у медведя нет ногтей и он в наморднике — получится как-то несерьезно, неинтересно. Это будет как в цирке. Есть два медведя, которых я меняю — они как мои спарринг-партнеры. Это обычные медведи, не цирковые. Просто выросли в неволе. Были пойманы, когда были чуть больше медвежат. И выросли у человека. Никто их ничему не обучал, они недрессированные. Никто их не стрижет, никто им зубы не точит.

— Львы по поведению совсем другие?

— Да, разные. Лев совершенно другой. Он более злой, более агрессивный. Если медведь чувствует, где можно применить силу, где отступить, то лев этого не чувствует. Он сразу атакует. Понятно, что в рамках игры, а не как хищник с хищником или как хищник на жертву нападает. Лев вырос у меня с такого возраста (разводит руками), и уже на протяжении почти трех лет мы с ним спаррингуемся.

— Есть ли еще какое-то животное, с которым хотелось бы попробовать свои силы?

— Я еще со слонами пробовал (улыбается).

— Что?!

— Но там без вариантов. Этим летом пробовал.

— Это, наверное, слоненок был?

— Нет, слон. Именно слон. Просто ради эксперимента. Понятно, что ни о какой схватки речи не шло. Я попробовал, как бы это выглядело на самом деле — противодействие слону. Слон был дрессированный, цирковой. А так много... И с питбулями пробовал, и со служебными собаками — натравливали на меня.

— Говорят, проводят выставочные бои — человек против кенгуру.

— Нет, ну это несерьезно. Этот большой заяц не подходит для меня.

— А говорят, что у них очень мощные удары.

— Ну, будет возможность — обязательно попробуем. Думаю, большие кенгуру тоже бывают.

28 января Новоселов выступит на боксерском турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Соперник — Максим Щербаков (ака Макс Топор).

«Сочту это за честь отправить Макса Новоселова на пенсию, — сказал Макс Топор на пресс-конференции 24 января. — Потому что уже сколько можно. Я ему добро сделаю — чем раньше он уйдет, тем больше здоровья сохранит».

«Я здесь, наверное, самый старый, с основания «Бойцовского клуба», — ответил Новоселов. — И каждый раз слышу эти слова. Но пенсия так и не приходит. Эти люди меняются, а я здесь. Можем много говорить, текст заранее заготовить. Но бой все покажет. Бокс не моя дисциплина, я самбист, выступаю в смешанных единоборствах. Но тут просто достаточно моей физической силы. Я ему снесу голову — вот и все».