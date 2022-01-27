Бокс: как не бросать тренировки в плохую погоду

В плохую погоду, холод и дождь выходить на улицу зачастую просто не хочется. Летом и весной можно встретить людей на воркаут-площадках, бегающих вдоль парка, и мотивация заниматься спортом возникает сама собой. Зимой все иначе. Однако это не значит, что занятия спортом стоит отложить до теплой погоды. Расскажем, как начать заниматься боксом на улице уже сегодня.

Британский тяжеловес Энтони Джошуа считает: «Холод сигнализирует вашему мозгу и всему телу, что вам нужно проснуться. Все дело в том, чтобы быть включенным, и именно это тренировки в холодную погоду и делают с вашим разумом и телом. Я делаю все с улыбкой на лице, но за этим скрывается большое напряжение, и единственный способ выплеснуть его — это тренироваться и выступать».

Польза бокса

Бокс — контактный вид спорта, включающий в себя сильные физические нагрузки. Его многие недооценивают, а ведь занятия им приносят большую пользу. В первую очередь это прекрасная физическая подготовка как бонус и психологическая разрядка. Бокс помогает оперативно реагировать на любую ситуацию.

Польза для сердечно-сосудистой системы

Бокс — это баланс аэробных и анаэробных упражнений, за счет которых организм человека в полной мере насыщается кислородом. Аэробные нагрузки (бег, прыжки, кардионагрузки) помогают вырабатывать общую выносливость. В результате происходит укрепление сердечно-сосудистой системы. Анаэробные нагрузки (упражнения с собственным весом) позволяют активизировать работу сердечной мышцы.

Польза для суставов

С возрастом суставный аппарат постепенно начинает изнашиваться. Данный вид спорта помогает активизировать кровоснабжение околосуставных тканей и мышц. Как следствие — увеличивается подвижность суставов, связки становятся эластичными и происходит совершенствование координации движений.

Польза для фигуры

Если вы мечтаете о рельефном торсе, накачанных руках и крепких ногах, вам отлично подойдут занятия боксом. В тренировках участвует все тело, что способствует наращиванию мышечной массы, поддержанию ее тонуса.

Еще в числе плюсов можно отметить развитие координации и точности движений, улучшение реакции. Помимо спортивных результатов, вы научитесь мыслить, вырабатывать настойчивость, силу воли и, главное, быстроту реакции. Это все способствует поднятию самооценки и уверенности в себе.

Перед тем как начать заниматься, обязательно следует проконсультироваться с лечащим врачом. У вас не должно быть проблем с сердцем и суставами.

Энтони Джошуа.

Бокс как метод психотерапии

Бешеный ритм жизни, напряженный рабочий день и другие проблемы могут привести к эмоциональному выгоранию, психологической усталости, хроническому стрессу и даже депрессии. Чтобы не срываться на близких и коллег, важна правильная психологическая разгрузка. Бокс относится к антистрессовым тренировкам, которые помогают вывести негативные эмоции наружу, а это очень важно для ментального здоровья.

Чем полезен бокс для психики человека:

· развивает выдержку и самообладание;

· способствует обретению душевного спокойствия;

· помогает победить свои страхи;

· избавляет от напряжения;

· уничтожает негативные эмоции;

· развивает самоуважение;

· повышает уверенность в себе;

· развивает стремление к достижению целей;

· развивает сосредоточенность и собранность;

· воспитывается характер;

· учит управлять своими эмоциями и чувствами.

В повседневной жизни все это помогает не обращать внимания на ненужные раздражающие факторы, а концентрироваться на наиболее важных и позитивных моментах и задачах. Человек увереннее смотрит на мир.

Энтони Джошуа.

Упражнения для улицы

« Прыжки без скакалки »

Каждый знает, что прыжки со скакалкой являются классическим упражнением в боксе. Даже если у вас нет скакалки, упражнение все равно можно выполнить. Такая разминка задействует сердечную мышцу и поможет разогреть тело. Его можно выполнять и между другими упражнениями для поддержания ритма сердца.

Способ выполнения: стоит начать с прыжков на одном месте, при этом делая руками круговые движения, как при прыжках через скакалку.

Время выполнения: минимум 1 минута.

« Прыжки в приседании »

Способ выполнения: встаньте прямо, так, чтобы ноги были на ширине плеч. Сделайте приседание, вытягивая руки перед собой. Затем необходимо осуществить толчок ногами и подпрыгнуть как можно выше, чтобы ноги при этом были прямыми.

Количество повторений: 10 раз.

« Бой с тенью »

Для упражнения необязательно использовать перчатки. Данная техника помогает натренировать навык быстрых ударов, а также это отличная практика для боевых движений.

Способ выполнения: сделайте удар перед собой и возвратите кулаки на уровень лица, а сами руки расположите ближе к телу, чтобы быть готовым к защите. Во время упражнения ваши колени должны быть чуть-чуть согнуты. Вес перенесите на носки ног. Не забывайте двигаться вокруг воображаемого соперника.

Время выполнения: минимум 5 минут.

« Интервальные спринты »

Отлично подойдет тем, кто хочет быстро сжечь подкожный жир.

Способ выполнения: пробегите первые 100 метров в спокойном темпе, а следующие 100 метров ускорьтесь изо всех сил. Повторите в несколько кругов.

Время выполнения: 15 минут.

Занятия боксом на улице

При занятиях спортом на улице в холодную погоду важно соблюдать несколько правил.

Не забывайте про разминку

Если во время летних тренировок вы отказываетесь от разминки, то перед выходом на улицу в холодное время года она является обязательным условием. Таким образом вы спасете свои суставы от переохлаждения и избавите от сильного стресса мышцы. Сперва широкими массажными движениями пройдитесь по мягким тканям. Затем разомните коленные и тазобедренные сухожилия. И только потом начните разогревать корпус, спину, бедра и ягодицы. Так вы сведете к минимуму риск получения травмы на улице. Важно помнить, что при разминке тело не должно сильно вспотеть.

Выберите правильную одежду

Бокс: как не бросать тренировки в плохую погоду.

Одежда для спорта в тренажерном зале или дома не подойдет для занятий на улице. Сегодня большое количество термобелья представлено в магазинах. Такое белье удерживает тепло, но не позволяет перегреваться организму.

Зимняя спортивная форма состоит из нескольких слоев. Первый слой должен плотно прилегать к телу и отводить влагу. Здесь прекрасно подойдет термобелье. Второй слой — для удержания тепла. Подойдет одежда из флиса, свитера и толстовки. Третий слой — верхняя одежда, которая защитит вас от осадков (снега и дождя). В зависимости от погодных условий выбирайте либо ветровку, либо теплую куртку.

Бокс: как не бросать тренировки в плохую погоду.

Ноги также должны быть в тепле. Для этого приобретите термоноски, сама обувь должна быть с противогололедным протектором, а также водонепроницаемая с хорошей амортизацией.

Не забудьте о шапке, снуде и перчатках.

Сегодня спортивная одежда изготавливается из современных материалов. Например, Under Armour создает высокотехнологичную одежду, обувь и аксессуары для занятий спортом. Как вариант, экипировка UA RUSH ColdGear обеспечивает максимальную эффективность и комфорт во время тренировок. Коллекция как раз подходит для интенсивных занятий в холодную погоду. Одежда изготовлена из материала, который абсорбирует и отражает энергию, дает больше сил и выносливости. Спортсмен получает идеальный уровень тепла.

Экипировка UA Storm — многоуровневая система защиты от осадков и ветра, обеспечивающая сухость в любую погоду. Продукты UA Storm обработаны пропиткой Durable Water Resistant (DWR), которая отталкивает воду, но при этом позволяет телу дышать. Во время тренировки под дождем или снегом вода скатывается с одежды.

Такую экипировку выбирают известные спортсмены. Например, Энтони Джошуа — амбассадор американского бренда Under Armour. Боксер как раз готовится к матчу-реваншу с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF украинцем Александром Усиком. Ожидается, что бой состоится уже весной. Поддерживать тонус и идти к победе Джошуа помогают технологии Under Armour.

«Если вы опасаетесь тренировок в холодную погоду, начинайте медленно и развивайте свою устойчивость к холоду. Нам нужны маленькие цели. Маленькие шаги помогут пройти долгий путь. Тренировки в холодное время года хороши тем, что учат справляться со стрессом. Это помогает стать лучшей версией, независимо от обстоятельств, которые вас окружают. Каждый день мне приходится сталкиваться с миллионом препятствий, и я чувствую, что если могу выдержать, например, 30-секундный холодный душ, то смогу справиться и с 10-минутным стрессом. Нахождение же в тепле расслабляет вас, вы отключаетесь».

Бокс: как не бросать тренировки в плохую погоду.

Сегодня в России продукцию Under Armour можно приобрести у официальных партнеров бренда: Lamoda, Sportpoint, Ozon, Wildberries, Runlab, Streetbeat и в ряде мультибрендовых магазинов.

Стоит обратить внимание, что при тренировках в темное время суток (вечером или рано утром) стоит отдавать предпочтение одежде яркого цвета. Желательно, чтобы она имела светоотражающие вставки.

Правильное дыхание

Во время тренировок на морозном воздухе необходимо правильно дышать. Вдыхать нужно через нос, а выдыхать через нос или рот. Если вдыхать через нос стало трудно, то неправильно была выбрана нагрузка. Лучше прекратить тренировку и вернуться домой, чтобы незамедлительно согреться. Если зимой носовые пазухи замерзли, то дышите, приподняв язык к небу, при этом губы сложите трубочкой, чтобы вдыхаемый воздух прогрелся до того, как поступит в верхние дыхательные пути. Также допускается закрывать нос баффом или балаклавой. Если ветер встречный, то вдыхайте, закрывая лицо ладонью или повернув голову в сторону.

Питьевой режим

Мы привыкли соблюдать питьевой режим во время летних тренировок в жару. Но зимой организм теряет еще больше воды, чем в теплое время года. Организм потеет, часть влаги испаряется с дыханием. Поэтому важно восполнять водный баланс организма. Но жидкость должна быть теплой. Отлично подойдет термос с водой. А вот от чая и кофе лучше отказаться.

Откажитесь от тренировок при недомоганиях

Если у вас есть боль в горле, насморк, головная боль или другие симптомы, то лучше отказаться от занятий и дождаться полнейшего выздоровления. В противном случае вы увеличиваете нагрузку на иммунитет, чрезмерная активность растратит ресурсы и без того ослабленного организма.