«Шлем снимает — а у него пена изо рта». Короткий, но дикий бой, после которого Дацик даже решил извиниться
28 января Вячеслава Дацик выступит на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Его соперником станет Зелемхан Дукаев (Пулеметчик). В этом противостоянии нет конфликта. На битву взглядов Дацик вышел, держа в руках полугодовалую дочку. Пулеметчик улыбнулся и поцеловал ее в живот.
Как раз на турнире по панкратину — в 2000 году — 19-летний Дацик сильно учудил. Взял да накинулся на оппонента — Виктора Смоляра, после того как прозвучала команда рефери «стоп». Смоляр в долгу не остался — и крепко настучал по голове Дацика, когда они лежали в партере. Очевидно, что Вячеслав пошел на нарушение правил специально. Само собой, победа была присуждена Смоляру. Виктор был одним из лучших рукопашников страны, четыре раза побеждал Сергея Харитонова. В ММА он не пошел, а сейчас снимается в фильмах.
В 2012 году тренер по универсальному бою Андрей Чумляков, работавший и со Смоляром, и с Харитоновым, дал любопытное интервью «МК», где в том числе рассказал о том турнире по панкратиону. По словам Чумлякова, на следующий день после турнира Дацик пришел к нему, чтобы извиниться перед Смоляром.
«Мы [с Дациком] встретились в 2000 году, когда проходили соревнования по панкратиону, — отметил Чумляков. — Я там рефери работал. А Дацик выступал за сборную Молдавии и в финале вышел против моего ученика Виктора, кстати, пятикратного чемпиона Вооруженных сил по рукопашному бою, двукратного чемпиона мира по универсальному бою... Тоже тяжеловес. Кстати, у Сережки уже выигрывал. Так вот, он пробивает Дацика в печень. Тот за бок хватается и падает. Судья дает команду «стоп», а Слава хватает ногу Витьки и начинает ее выкручивать, ломать. Витя-то опытный, крутится в ход, чтобы ногу сохранить... Потом изворачивается и бьет Дацику кулаком в голову со всего размаху. Благо в шлемах они дрались. Но это уже настоящая драка. Мы, пять человек, забегаем туда, не можем Дацика оторвать. Я хватаю его за причинное место, он же бешеный. Дацик ногу отпускает, видимо, на боль среагировав. Его тренер подбегает к нему: «Ты чего?!» А у Дацика взгляд невидящий, он шлем снимает — у него пена изо рта. Тренер ему со всего размаху как врезал. Слава приходит в себя и начинает плакать.
На следующий день приходит ко мне на кафедру: «Андрей Петрович, я хочу извиниться за свое поведение перед Витей». А Виктор на других занятиях был. Я ему: «Слава, ну как же так?» Он: «Ну, не знаю, мне показалось, что неправильно все. Он меня по голове бил». — «Так ты же его за ногу схватил, сломать мог!» — «Я не помню». В голову ему не влезешь, может, и правда не помнит.
И тут Дацик говорит: «У меня проблема... Ветер в ухе гуляет и вода бежит. Вот вы сейчас говорите, а у меня эхо в ухе». Я вижу — парню плохо, я его за шиворот, в машину и в травмпункт. Говорю: «Посмотрите парня». К лору сводил, а тот говорит: «Разрыв барабанной перепонки». Мог [получить его] и во время боя, когда Витя его оприходовал кулаком. Или когда тренер ударил... Знаете, как контузию можно получить? Легонько ладошкой ударить — и воздушная подушка, которая образовывается, способна травмировать. «Ну что, — говорю, — давай к тренеру — и лечиться». Дацик мне: «Я его боюсь... Андрей Петрович, можно я за вас буду выступать?» — «Ой, нет, Слава, за нас не надо!»