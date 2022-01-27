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«Шлем снимает — а у него пена изо рта». Короткий, но дикий бой, после которого Дацик даже решил извиниться

История короткого боя с участием Вячеслава Дацика
Отдел единоборств «СЭ»
Вячеслава Дацик.
Это было, когда Рыжему Тарзану не исполнилось и 20 лет. Его ранние выступления безумны.

28 января Вячеслава Дацик выступит на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Его соперником станет Зелемхан Дукаев (Пулеметчик). В этом противостоянии нет конфликта. На битву взглядов Дацик вышел, держа в руках полугодовалую дочку. Пулеметчик улыбнулся и поцеловал ее в живот.

В ноябре 2020-го Рыжий Тарзан покинул тюрьму после очередного срока и с тех пор ведет себя тихо и спокойно. Бывает, что резко скажет что-то в интервью про Александра Емельяненко — но не более того. Когда же Дацик был молод (в начале 2000-х), то каждый второй бой с его участием оборачивался конфликтной ситуацией. Слава провоцировал соперников, бравировал, порой вел себя просто неадекватно. Причем дрался он везде, по самым разным правилам — и ММА (тогда, правда, такого понятия в России еще не было), и по тайскому боксу, и по ушу-саньда, и по панкратиону.

Как раз на турнире по панкратину — в 2000 году — 19-летний Дацик сильно учудил. Взял да накинулся на оппонента — Виктора Смоляра, после того как прозвучала команда рефери «стоп». Смоляр в долгу не остался — и крепко настучал по голове Дацика, когда они лежали в партере. Очевидно, что Вячеслав пошел на нарушение правил специально. Само собой, победа была присуждена Смоляру. Виктор был одним из лучших рукопашников страны, четыре раза побеждал Сергея Харитонова. В ММА он не пошел, а сейчас снимается в фильмах.

В 2012 году тренер по универсальному бою Андрей Чумляков, работавший и со Смоляром, и с Харитоновым, дал любопытное интервью «МК», где в том числе рассказал о том турнире по панкратиону. По словам Чумлякова, на следующий день после турнира Дацик пришел к нему, чтобы извиниться перед Смоляром.

«Мы [с Дациком] встретились в 2000 году, когда проходили соревнования по панкратиону, — отметил Чумляков. — Я там рефери работал. А Дацик выступал за сборную Молдавии и в финале вышел против моего ученика Виктора, кстати, пятикратного чемпиона Вооруженных сил по рукопашному бою, двукратного чемпиона мира по универсальному бою... Тоже тяжеловес. Кстати, у Сережки уже выигрывал. Так вот, он пробивает Дацика в печень. Тот за бок хватается и падает. Судья дает команду «стоп», а Слава хватает ногу Витьки и начинает ее выкручивать, ломать. Витя-то опытный, крутится в ход, чтобы ногу сохранить... Потом изворачивается и бьет Дацику кулаком в голову со всего размаху. Благо в шлемах они дрались. Но это уже настоящая драка. Мы, пять человек, забегаем туда, не можем Дацика оторвать. Я хватаю его за причинное место, он же бешеный. Дацик ногу отпускает, видимо, на боль среагировав. Его тренер подбегает к нему: «Ты чего?!» А у Дацика взгляд невидящий, он шлем снимает — у него пена изо рта. Тренер ему со всего размаху как врезал. Слава приходит в себя и начинает плакать.

На следующий день приходит ко мне на кафедру: «Андрей Петрович, я хочу извиниться за свое поведение перед Витей». А Виктор на других занятиях был. Я ему: «Слава, ну как же так?» Он: «Ну, не знаю, мне показалось, что неправильно все. Он меня по голове бил». — «Так ты же его за ногу схватил, сломать мог!» — «Я не помню». В голову ему не влезешь, может, и правда не помнит.

И тут Дацик говорит: «У меня проблема... Ветер в ухе гуляет и вода бежит. Вот вы сейчас говорите, а у меня эхо в ухе». Я вижу — парню плохо, я его за шиворот, в машину и в травмпункт. Говорю: «Посмотрите парня». К лору сводил, а тот говорит: «Разрыв барабанной перепонки». Мог [получить его] и во время боя, когда Витя его оприходовал кулаком. Или когда тренер ударил... Знаете, как контузию можно получить? Легонько ладошкой ударить — и воздушная подушка, которая образовывается, способна травмировать. «Ну что, — говорю, — давай к тренеру — и лечиться». Дацик мне: «Я его боюсь... Андрей Петрович, можно я за вас буду выступать?» — «Ой, нет, Слава, за нас не надо!»

Вячеслав Дацик
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