Это было, когда Рыжему Тарзану не исполнилось и 20 лет. Его ранние выступления безумны.

28 января Вячеслава Дацик выступит на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Его соперником станет Зелемхан Дукаев (Пулеметчик). В этом противостоянии нет конфликта. На битву взглядов Дацик вышел, держа в руках полугодовалую дочку. Пулеметчик улыбнулся и поцеловал ее в живот.

В ноябре 2020-го Рыжий Тарзан покинул тюрьму после очередного срока и с тех пор ведет себя тихо и спокойно. Бывает, что резко скажет что-то в интервью про Александра Емельяненко — но не более того. Когда же Дацик был молод (в начале 2000-х), то каждый второй бой с его участием оборачивался конфликтной ситуацией. Слава провоцировал соперников, бравировал, порой вел себя просто неадекватно. Причем дрался он везде, по самым разным правилам — и ММА (тогда, правда, такого понятия в России еще не было), и по тайскому боксу, и по ушу-саньда, и по панкратиону.