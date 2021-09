«Его наследие продержится до тех пор, пока Земле не придет конец». Воспоминания Тайсона о дружбе с Тупаком

Майк не может сдержать слез, когда говорит об этом легендарном рэпере.

25 лет назад — в ночь на 8 сентября 1996 года — в Лас-Вегасе случились два громких события: Майк Тайсон победил Брюса Селдона и вернул титул чемпиона мира WBA в супертяжелом весе, а вскоре после боя друг Тайсона — Тупак Шакур — получил четыре огнестрельных ранения. Спустя шесть дней культовый рэпер скончался. Дружба Тайсона с Шакуром была хоть и недолгой, но очень крепкой.

Первая встреча

«Мэджик Джонсон (известный баскетболист. — Прим. «СЭ») устроил вечеринку в клубе «Палладиум» в Лос-Анджелесе, — рассказал Майк в интервью MTV в 2010 году. — Какой это был год? Нет, я уже не был чемпионом, это был 1991-й. Я тогда только недавно дрался с Донованом Раддоком, кажется. Я вышел на улицу. Там было много людей, в том числе моих друзей. Знакомые мне охранники не пускали каких-то парней, среди которых был Тупак. Я сказал им: «Мужики, впустите этих ребят. Разве вы не помните, как когда-то это было с нами?» Они пустили. Тупак сказал: «Постой минуту» — и провел еще человек 200. Им еще сказали, что они не смогут все войти через главный вход.

Я совершенно не знал, кто это. Позже он и его ребята каким-то образом достали микрофон и начали читать рэп. Вся толпа сходила с ума — они его любили. Парни из Digital Underground представили мне его, сказав: «Это Тупак». Вот тогда я впервые его встретил. Он был очень молодым, счастливым и жизнерадостным (в июне 1991-го Тупаку исполнилось 20 лет. — Прим. «СЭ»). От него исходила энергия — он был диким и в то же время удивительным человеком».

1996: Tupac is shot in Las Vegas, leading to his death 6 days later ?



Tupac Shakur and Mike Tyson ??



RIP Pac! pic.twitter.com/CcyNA646DZ — SportzStew ? (@sportzstewcom) September 7, 2021

Начало дружбы

В 1992-м Майк загремел в тюрьму по делу об изнасиловании мисс Черная Америка Дезире Вашингтон. Его посадили на шесть лет, однако он вышел уже через три года. Майк по сей день отрицает вину. Именно там, в тюрьме, состоялась его вторая встреча с Шакуром — рэпер пришел его навестить.

«В следующий раз, когда я увидел Тупака, я опять же не знал, кто он такой, — сказал Тайсон в том же интервью MTV. — Я просто знал, что он — 2Pac, — ничего больше, даже имени. Но однажды его мать неожиданно написала мне письмо в тюрьму... И я вспомнил ту ночь, [когда помог Тупаку попасть в клуб]. Потом он пришел ко мне, чтобы повидаться. Он был уже намного увереннее в себе, чем когда я встретил его в первый раз. Он превратился из застенчивого парня в очень волевого, уверенного и независимого мужчину.

9/7/96 Tupac would attend a Tyson fight at the MGM in Vegas. The events to follow would shake the entire industry and the hip hop nation. This would be day 1 of the tragic event that would carryon til 9/13 ? pic.twitter.com/rKtZ7RwXAO — Paul DeFlorio (@Pill_Osiris) September 7, 2021

Он тогда пришел в тюрьму, забрался ногами на стол и начал говорить. Все люди в тюрьме почему-то начали сходить с ума. Я стал его успокаивать: «Сядь, брат, сядь, сядь, брат, сядь». Белые заключенные, охранники — все сходили с ума в этой гребаной деревенской тюрьме. Они будто спятили, когда он вошел туда. Я понятия не имел, что он такой знаменитый. Максимум, что я мог тогда подумать, так это то, что он может быть чьим-то младшим братом. Все, что приходило мне в голову: «Эй, чувак, пожалуйста, успокойся, брат».

Он был диким, вспотевшим, очень много болтал. Тогда я не мог знать, что Тупак такой большой человек, потому что я уже давно сидел. Именно тогда у них был этот замес (Восточное побережье против Западного побережья. — Прим. «СЭ»)... Я не знал, что Тупак был тем, кем он был. Он отличался от любого другого рэпера, которого я когда-либо встречал, с философской точки зрения».

ICONIC - Buddies "Iron" Mike Tyson and Tupac Shakur hang out #boxing #history pic.twitter.com/lTFKsUVOlJ — Boxing History (@BoxingHistory) February 9, 2021

Так Тайсон и Шакур стали друзьями. Их сблизила в том числе схожая судьба. В ноябре 1993-го Тупак познакомился с 19-летней Аянной Джексон. Через неделю после знакомства она обвинила его в изнасиловании. А через год, за день до вынесения приговора, на рэпера и двоих его друзей было совершено нападение. Шакур получил пять пулевых ранений, но остался жив. Его все равно судили, однако окончательный приговор был вынесен только после того, как музыкант выписался из больницы: 7 февраля 1995-го Тупак был приговорен к лишению свободы на 4 года и 6 месяцев (из них он отсидел 8 месяцев). В тюрьме Шакур написал двойной альбом All Eyez on Me — последний в жизни (вышел в свет зимой 1996 года). То есть когда Тайсон вышел на свободу (это случилось 25 марта 1995 года), Тупак находился за решеткой.

Волкаут

В октябре 1995-го Шакур освободился. К этому моменту Тайсон уже провел первый бой после тюрьмы, легко победив Питера Макнили. В декабре 1995-го Майк нокаутировал Бастера Матиса, а в марте 1996-го — Фрэнка Бруно, взяв титул чемпиона WBC. Альбом Тупака All Eyez on Me оказался поразительно успешным — как и его предыдуший альбом Me Against the World, выпущенный в январе 1995-го (считается одним из главных в истории рэп-музыки). Так что к сентябрю 1996-го у обоих все было прекрасно в профессиональном плане: Тайсон уверенно двигался к возвращению звания лучшего тяжеловеса мира, а Шакур пребывал на пике славы.

Mike Tyson shares various Tupac stories with Fat Joe ?https://t.co/AgkbHs6ihu pic.twitter.com/E5Z0paQzt1 — HipHopDX (@HipHopDX) March 31, 2020

Тайсон вышел на бой с Макнили под песню рэпера с Восточного побережья Редмана — Time 4 Sum Aksion. Выбор Майка не понравился Тупаку. «Он сказал мне: «Больше никогда не выходи под эту песню. Она не про тебя». Его слова пронзили мою душу. Я понял, что ошибся», — сказал Тайсон в документальном фильме ESPN «Одна ночь в Вегасе: Тайсон и Тупак» (2010 год).

На следующий бой — с Матисом — Тайсон вышел уже под трек Шакура — Ambitionz Az A Fighta, который рэпер записал специально для него. В 90-х волкауты Майка выглядели зрелищно и агрессивно. Его сопровождала толпа мужчин гангстерского вида, выкрикивающих «Аллах акбар!» (в тюрьме Тайсон принял ислам).

Шакур к бою с Селдоном подготовил новую песню для Тайсона — Let's Get It On. Он вышел на поединок под нее. Правда, в интервью YouTube-каналу Dj Vlad Майк рассказал о неком недоделанном треке. Но похоже, речь как раз о Let's Get It On (хотя слов там предостаточно). Тут важно отметить: Let's Get It On — это песня конкретно про Майка Тайсона («Гладиатор из гетто Железный Майк Тайсон...»), и она считается последней, написанной Тупаком. Кстати, есть еще один трек, который Шакур посвятил Железному Майку, — Road To Glory.

«Мы разговаривали [с Тупаком] перед боем, — сказал Тайсон. — Он тогда готовил мне песню, но не успел доделать. По-моему, тогда был готов только один куплет. Теперь я чувствую себя немного виноватым в том, что произошло, потому что в ту ночь... Я все зазывал его к себе на бой, просил, чтобы он запись принес».

Убийство

Тайсон нокаутировал Селдона в первом раунде. Шакур смотрел бой из зала — вместе со своим менеджером Шугом Найтом (основатель, соучредитель и бывший генеральный директор лейбла Death Row Records, где записывался Тупак).

Вот как выглядела встреча Тайсона с Шакуром и Найтом сразу после того, как Майк покинул ринг:

«Тупак был счастлив после боя, — вспоминал Майк в интервью The Mirror. — Он пришел со мной на пресс-конференцию, и мы просто говорили всякую чушь. Я должен был пойти с ним в ту ночь тусоваться в клуб «662». Но тогда у меня недавно родился маленький ребенок (дочери Майка Рейне было 7 месяцев. — Прим. «СЭ»), и ее мать попросила меня побыть с ними — я так и сделал».

В то время понятие «гангстер» было не просто методом для продвижения музыки, а образом жизни. Было в разгаре так называемое Соперничество побережий — вражда между рэперами Восточного побережья США и Западного. Шакур родился на Восточном побережье — в Нью-Йорке (в Гарлеме), но в 1988-м переехал в Марин-Сити (Калифорния), то есть на Западное побережье.

На боксерском вечере (он проходил в MGM Grand) партнер Найта встретил одного из участников банды Southside Compton Crips — Орландо Андерсона, с которым у Найта были счеты. В итоге люди Тупака и Найта избили Андерсона в холле отеля. После этого рэпер и его менеджер отправились в клуб «662». В 23:00 их автомобиль остановила полиция — из-за отсутствия номеров и слишком громкой музыки. А в 23:15 к ним подъехал белый Cadillac, откуда неизвестный выпустил четыре пули в Тупака, попав в грудь (два ранения), бедро и руку.

«Я просто спал, когда его застрелили, — вспоминал Тайсон в интервью АР в 2010 году. — Когда я приехал в больницу, мне даже не позволили с ним увидеться. Об этом очень сложно говорить. Он был еще совсем маленьким ребенком и хотел быть великим — и случилось вот это. Я очень сожалею о том, что не покурил с ним. Он всегда хотел, чтобы я покурил с ним травку, но я всегда отказывал, так как сам завязал. Теперь бы очень хотел выкурить с ним косяк».

Шакур скончался 13 сентября 1996 года в 16:03 в университетском медицинском центре Южной Невады. После этого Майк долгое время не мог прийти в себя и проиграл два боя Эвандеру Холифилду. На большинство последующих поединков Тайсон выходил под треки Тупака.

«Его наследие продержится до тех пор, пока Земле не придет конец», — уверен Тайсон.